„Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz” – Donald Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát

Donald Trump katonai beavatkozással fenyegette meg Nigériát: arra utasította a Pentagont, hogy készüljenek fel egy lehetséges katonai akcióra az iszlamista militáns csoportok ellen, és azzal vádolta az afrikai ország kormányát, hogy nem tesz eleget a keresztények meggyilkolásának megakadályozásáért, számolt be róla a BBC.

Trump Truth Social oldalán közzétett posztjában azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok azonnal felfüggeszti Nigériának nyújtott összes segélyt és támogatást.

Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz, pont úgy, ahogy a terrorista gazfickók támadnak a mi DRÁGA keresztényeinkre!

– írta.

Nigéria kormánya nem reagált az amerikai elnök fenyegetésére, Bola Tinubu, az ország elnöke azonban hangsúlyozta, hogy az országban vallási tolerancia uralkodik, és kijelentette, hogy a biztonsági kihívások „minden vallású és régióbeli” embert érintenek.

Az amerikai elnök nem nevezte meg, mely gyilkosságokra utal, de az elmúlt hetekben és hónapokban egyes jobboldali körökben terjedtek a nigériai keresztények elleni népirtásról szóló állítások. Az erőszakot figyelemmel kísérő csoportok szerint nincs bizonyíték arra, hogy Nigériában több keresztényt ölnének meg, mint muszlimot, írja a lap, mivel a két vallás hívei nagyjából egyenlően oszlanak meg az országban.

A Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya nevű dzsihádista csoportok több mint egy évtizede pusztítanak Nigéria északkeleti részén, több ezer ember életét követelve – ezek többsége azonban az Acled nevű, a világszerte elkövetett politikai erőszakot elemző szervezet szerint muszlim volt. Nigéria középső részén is gyakoriak a többnyire muszlim pásztorok és a gyakran keresztény gazdák közötti összecsapások a vízhez és a legelőkhöz való hozzáférés miatt. A halálos bosszúhadjáratok során szintén több ezer ember vesztette életét, de mindkét oldalon elkövettek atrocitásokat, és az emberi jogi szervezetek szerint nincs bizonyíték arra, hogy a keresztényeket aránytalanul célozták volna meg – jegyzi meg a BBC.