Hárman meghaltak egy ukrán rakétatámadásban az oroszországi Belgorodban, állítja a terület kormányzója

Három ember meghalt és egy megsérült egy ukrán rakétatámadásban Belgorodban, Oroszországban, közölte szerdán a helyi kormányzó, aki szerint elképzelhető, hogy többen a romok alá szorultak.

Vicseslav Gladkov kormányzó a Telegramon közzétett nyilatkozatában elmondta, hogy az ukrán határ közelében fekvő, Maszlova Prisztán nevű települést érte támadás.

Gladkov közzétett egy fotót a település sportközpontjáról, amely szerinte részben megsemmisült. A fotón látható, hogy az épület falai és teteje súlyos károkat szenvedtek.

Gladkov közölte, hogy a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak, és a romokat és a törmeléket eltávolítják.

Az eseményekről hírt adó Reuters nem tudta független forrásból megerősíteni a kormányzó nyilatkozatát, melyet idáig az ukrán fél sem kommentált.

Az ukránok a napokban eltalálták a legnagyobb orosz olajfinomítót, a támadásról videó is készült.

Kiemelt képünk illusztráció.