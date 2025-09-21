venezuelanicolas madurodonald trumpfegyverhasználat
Fegyverhasználatra képzik ki a venezuelai polgárokat, ha az Egyesült Államok megtámadná az országot

2025. 09. 21. 15:45
Donald Trump szerint a drogkartellek veszélyeztetik az Egyesült Államok biztonságát.

Elkezdik kiképezni fegyverhasználatra a polgárokat Venezuelában – jelentette be a dél-amerikai ország kormánya. A döntést azért hozták meg, hogy megvédhessék az országot, amennyiben az Egyesült Államok támadást indítana ellenük. A venezuelai elnök felszólította az embereket, hogy ha szükség van rá, tömegesen ragadjanak fegyvert. Nicolás Maduro a szombaton tartott gyűlésén azt is elmondta, hogy a venezuelai katonák már meg is tartották az első kiképzéseket az ország egyes részein.

Donald Trump amerikai elnök a héten jelentette be, hogy az amerikai hadsereg támadást hajtott végre egy venezuelai drogkartell hajója ellen, amely az Egyesült Államok felé tartott. A támadásban három ember meghalt. Ez elmúlt hetekben ez volt a második ilyen támadás a térségben drogcsempész hajók ellen.

Trump azt mondta, az ő parancsára hajtották végre a rakétatámadásokat, mert szerinte a drogkartellek veszélyeztetik az Egyesült Államok biztonságát. Az amerikai elnök azt is mondta, hogy Afganisztán, Bolívia, Burma, Kolumbia és Venezuela felkerülnek azon országok listájára, amelyek az Egyesült Államok véleménye szerint az elmúlt 12 hónapban nyilvánvalóan nem teljesítették a kábítószer-ellenes megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket.

