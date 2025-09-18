Ismét munkaszüneti nap lehet Szent Ferenc napja Olaszországban

Assisi Szent Ferenc születésének 800. évfordulójára ismét munkaszüneti nappá nyilvánítják október negyedikét. 1958-ban lett a nap Szent Ferenc napja, 1977-ben viszont a munkaszüneti napot kivezették.

Most a béke, a testvériség és a természet iránti tisztelet követeként emlékeznek meg Szent Ferencről. Ezzel részben Ferenc pápának is állítanak emléket, de abban is bíznak, hogy Umbria tartomány, amelynek területéről Szent Ferenc származik, turisták központja lesz.

A munkaszüneti nap bevezetéséhez törvénymódosítás szükséges.