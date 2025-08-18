balesetmiss universe
Balesetben meghalt egy volt orosz szépségkirálynő, miután jávorszarvassal ütközött az autópályán

2025. 08. 18. 18:28
Kszenyija Alekszandrova Oroszországot képviselte a 2017-es Miss Universe szépségversenyen, júliusban autóbalesetet szenvedett a férjével együtt.

A modell férje, Ilja az orosz RIA Novosti hírügynökségnek elmondta, hogy Rzsev városából tartottak hazafelé, amikor elütöttek egy jávorszarvast az orosz M9-es autópályáján. A férfi vezetett, felesége az anyósülésen volt.

Egy jávorszarvas ugrott ki valahonnan. Attól a pillanattól kezdve, hogy kiugrott, az ütközésig egy pillanat telt el. Nem volt időm semmit sem tenni. A jávorszarvas berepült az autóba. Az ütés Alexandrovát a fején érte. Elvesztette az eszméletét, a feje betört, mindene vérben volt.

A nő súlyos agysérüléseket szenvedett a balesetben, végül augusztus 12-én hunyt el, miután napokat töltött kómában.

Egyébként mindketten becsatolt biztonsági övvel utaztak, még csak gyorsan sem mentek, a légzsákok nem nyíltak az ütközéstől.

A nő 30 éves volt.

