„Az alaszkai orosz-amerikai pozitív csúcstalálkozó lehetővé tette, hogy a felek folytassák a megoldási lehetőségek közös keresését” – így értékelte az Alaszkában tartott Trump–Putyin csúcstalálkozót Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az MTI összefoglalója szerint Peszkov egyúttal megvédte a két elnököt, mondván: azért nem válaszoltak a közös sajtótájékoztató után újságírói kérdésekre, mert kimerítő nyilatkozatban számoltak be előzőleg a mgbeszélésükről.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva azt mondta, nincs tudomása róla, hogy mikor lesz a következő Putyin-Trump csúcs, bár a sajtótájékoztató végén Putyin már tett egy megjegyzést, hogy legközelebb Moszkvában találkoznak majd. „Az amerikai elnök azt mondta, hogy fel fogja hívni kollégáit, megbeszéli velük a mostani tárgyalások eredményeit. Aztán eldöntjük, hogy mi legyen a következő lépés” – mondta a tisztviselő, de azt rögtön hozzátette, hogy Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges hármas találkozójának kérdése nem merült fel az alaszkai csúcson. Trump ettől függetlenül hétfőn tárgyalni fog az ukrán elnökkel.

Putyin talán leginkább háborúpárti támogatója, Dmitrij Medvegyev – korábbi orosz elnök, jelenleg az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese – úgy látja, teljes mértékben helyreállt a magas szintű találkozók mechanizmusa Oroszország és az Egyesült Államok között, nyugodtan, ultimátumok és fenyegetések nélkül. „A csaknem háromórás beszélgetés eredményeként a Fehér Ház vezetője lemondott az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozásáról. Legalábbis egyelőre” – tette hozzá Medvegev, aki két dolgot is igen fontosnak és örömtelinek tart az alaszkai csúcstalálkozó fényében:

Lehet úgy is tárgyalni, hogy a harcok közben nem állnak le.

És, hogy véleménye szerint „mindkét fél egyértelműen Kijevre és Európára hárította a felelősséget a jövőbeli eredmények eléréséért”.

Leonyid Szluckij, az alsóház külügyi bizottságának elnöke úgy vélekedett, hogy a csúcs teljes mértékben igazolta mottóját, azaz a „Béketörekvést”. Rámutatott, hogy mindkét vezető kijelentette: a találkozó produktív volt, és az eredmények végső soron lehetővé teszik az ukrajnai rendezésről szóló megállapodás megkötését. „Ez nem teljes áttörés, de jelentős fordulópont mind a két vezető atomhatalom közötti együttműködés helyreállításában, mind az ukrajnai konfliktus lezárásában. Trump 10-ből 10-re értékelte az eredményt” – véli Szluckij.

Andrej Klimov, a felsőház szuverenitás védelmével foglalkozó bizottságának elnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva azt hangoztatta, hogy Alaszkában a józan ész győzött, amit szerinte „Moszkva már 2021 óta sürgetett”.

De akkor Biden volt hatalmon, és az Oroszországi Föderáció elnöke teljesen jogosan emlékeztetett arra, hogy ha akkor Trump állt volna az Egyesült Államok élén, akkor sem történt volna semmi. Nem lett volna ez a történet, amelyet Trump elődei provokáltak ki. És most ezt szó szerint az egész világnak elmondták

– mondta a szenátor.

Putyin, a visszaúton Moszkvába, munkalátogatást tett a Csukcs Autonóm Körzetben és Anadirban Vlagyiszlav Kuznyecov kormányzóval. Az orosz elnöki különgépet az Egyesült Államokból Oroszországba tartó repülése során amerikai F-22-es vadászgépek kísérték.

Karácsony előtt véget érhet a háború?

Ezt latolgatta legalábbis a találkozó után Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor, megjegyezve ugyanakkor azt, hogy ehhez elengedhetetlen egy háromoldalú találkozóra Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A politikus erről szombaton, az alaszkai csúcstalálkozót követően beszélt a Fox News televízióban.

„Ha a találkozó végül nem valósul meg, akkor úgy gondolom, Trump elnök súlyos lépéseket tehet Putyin ellen, valamint azok ellen az országok ellen, amelyek továbbra is tőle vásárolnak olajat és gázt” – figyelmeztetett Graham.

18 fotó