Netanjahu: Gáza elfoglalása a háború befejezésének legjobb módja

„Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól” – jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben, amelyről az MTI-t tudósító Shiri Zsuzsa számolt be.

Netanjahu azt mondta, hogy a Hamásznak még mindig több ezer fegyveres terroristája van Gázában, és az iszlamista terrorszervezet azzal fenyegetőzik, hogy megismétli az október 7-i vérengzést, valamint elpusztítja Izraelt. Állítása szerint sok gázai „könyörög nekünk, könyörög a világnak: »Szabadítsatok meg minket! Szabadítsátok meg Gázát a Hamásztól.«” Az izraeli kormányfő szerint

egy nemzet sem fogadhat el egy népirtásra készülő terrorszervezetet, egy olyan szervezetet, amely polgárainak kiirtására törekszik, mindössze egy kőhajításnyira a határától.

Azt mondta az újonnan bejelentett hadműveletekről, hogy szerinte ez a háború lezárásának legjobb és leggyorsabb módja. „A Gázai övezet körülbelül 70-75 százaléka izraeli katonai ellenőrzés alatt áll. Két fellegvár maradt hátra. Ezek Gáza városa és a Mavaszi központi tábor. A háború akár holnap véget érhet, ha a Hamász leteszi a fegyvert, és szabadon enged minden még fogva tartott túszt” – tette hozzá. „Mivel a Hamász nem hajlandó letenni a fegyvert, Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a munkát és teljesen legyőzni a Hamászt” – mondta Netanjahu, ezzel kizárva a fegyverszünet és a túszalku lehetőségét. Állítása szerint az izraeli hadsereg (IDF) utasítást kapott „a két megmaradt Hamász-fellegvár”, Gáza városa és a központi táborok „felszámolására”.

Az izraeli hadművelet megkezdése előtt az IDF „először lehetővé teszi a polgári lakosság számára, hogy biztonságosan elhagyja a harci övezeteket a kijelölt biztonságos zónákba. Ezekben a zónákban elegendő élelmet, vizet és orvosi ellátást kapnak” – mondta Netanjahu. „A háború során végig az volt a politikánk, hogy megakadályozzuk a humanitárius válságot, míg a Hamász politikája az volt, hogy létrehozza azt” – mondta az izraeli miniszterelnök, és tagadta az olyan vádakat, amelyek szerint az IDF éheztetést alkalmazott volna Gázában, és azt bizonygatta, hogy Izrael a háború egész ideje alatt elegendő segélyt engedett be, míg a Hamász akadályozta az ellátás bejutását, az ENSZ pedig nem tudta megfelelően szétosztani azt.

A háború megindulása óta Izrael közel kétmillió tonna segélyt engedett be – hangsúlyozta. „Ha éheztetési politikánk lett volna, két év háború után senki nem maradt volna életben Gázában. Politikai irányvonalunk éppen az ellenkezője volt” – tette hozzá, és kijelentette, hogy a Hamász erőszakkal fosztogatta a segélyszállítmányokat és szándékosan idézett elő hiányokat.

Most közlése szerint Izrael biztonságos folyosókat jelöl ki a segélyek elosztására, növeli a Gázai Humanitárius Alap (GHF) által működtetett biztonságos elosztópontok számát, és légi úton is segélyek ledobását végzi más országokkal együtt. Korábban, a háború előző évében a Hamász legyőzésének kulcsfontosságú tényezőjeként többek közt Rafah város elfoglalását, illetve a Filadelfi-tengely izraeli felügyeletét jelölte meg az izraeli kormányfő. A vasárnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy Izrael mintegy hat-nyolc nap alatt telepítette ki a palesztin civileket Rafahból, s a kitelepítés ütemében ezúttal is hasonló eredményekre számítanak.

Nem akarok pontos menetrendekről beszélni, de meglehetősen rövid időtávban gondolkodunk, mert a háborút le akarjuk zárni

– mondta Netanjahu.