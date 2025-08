Kamala Harris: Amerika politikai rendszere szétesett, nem akarok visszatérni ebbe a rendszerbe

Csütörtökön adta a Donald Trumppal szembeni választási vereség óta az első nagyinterjúját a Demokrata Párt korábbi elnökjelöltje. Kamala Harris szerdán jelentette be, hogy nem akar indulni Kalifornia kormányzói posztjáért, ezt követően vállalta a beszélgetés Stephen Colbert tévéműsorában.

Harris a tévéműsorban azt mondta, hogy valami „alapvetőbb” dologgal van baja, nem azzal, hogy milyen posztot vállal, és mit nem.

– mondta Harris.

A Guardian szerint a volt alelnök „odaadó közszolgaként” jellemezte magát, és hozzátette:

Mindig is hittem abban, hogy bármennyire is törékeny a demokráciánk, a rendszereink elég erősek lesznek ahhoz, hogy megvédjék legalapvetőbb elveinket. És most úgy gondolom, hogy nem olyan erősek, mint amilyennek lenniük kellene. És most nem akarok visszatérni ebbe a rendszerbe.