Hegyi tájfutó versenyre és fesztiválra is lecsapott a vihar Romániában

Fákat döntött ki, tetőszerkezeteket és épületelemeket szakított le Romániában szombaton az ország északi felén átvonuló vihar, az ítéletidő emberéletet is követelt – írja az MTI az Agerpres hírügynökség közlése alapján.

Suceava megyében vihar csapott le arra a hegyvidéki térségre, ahol a Bucovina Ultra Rocks hegyi tájfutó versenyt rendezték, melynek során egy 50 éves résztvevőre rádőlt egy fa. A mentők csak nehezen tudták megközelíteni a helyszínt az erdei utat eltorlaszoló fák, illetve az újabb vihar miatt. Bár megpróbálták újraéleszteni, az áldozat életét nem tudták megmenteni – közölte a katasztrófavédelem.

A verseny másik 23 részvevőjét, akik közül többen könnyebb sérülést szenvedtek és a kihűlés jeleit mutatták, csak vasárnap hajnalban sikerült lehozniuk a hegyről.

Temesvárra is heves vihar csapott le szombat este: a szél megrongálta a színpadot és a letépte a sátortetők egy részét egy szabadtéri fesztiválon, amelyet a város repülőterén rendezett az egyik kereskedelmi rádió, a kitört pánik során pedig a kijárat felé menekülő emberek közül 11 könnyebb sérüléseket szenvedett, közülük ötöt kórházba szállítottak a mentők.

A városban egy 29 éves férfi sérült meg és került kórházba, amikor rádőlt egy fa. Országszerte 27 településen okozott károkat a vihar. A tűzoltóknak három elárasztott udvarból és két pincéből kellett kiszivattyúzniuk a vizet, 22 kidőlt fát és két villanypóznát távolítottak el. A szél által leszakított épületelemek, kidöntött fák nyolc járműben tettek kárt.

Romániában vasárnapra is heves zivatarokra, viharokra figyelmeztető sárga, illetve narancssárga (első- és másodfokú) riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat Erdélyre, a Bánságra és Olténiára.

Az ország déli részén azonban továbbra is kánikula van, Bukarestben és néhány környező megyében vasárnapra is vörös (harmadfokú) hőségriasztást adott ki a meteorológiai szolgálat a 39-41 fokot is elérő csúcshőmérsékletek miatt.