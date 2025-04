Trump-hatás: a kanadaiak tömegesen mondják vissza az egyesült államokbeli turistautakat

A New Yorkba tartó turistabuszos járatokat törölték, a határon átnyúló, vásárlási célú egynapos kirándulások ritkulnak, és a kanadai utazási irodák is meredek visszaesést tapasztalnak – a Politico összeállítása szerint komoly visszaesés állt be Donald Trump hivatalba lépése, és a vámintézkedések belengetése óta a Kanadából az Egyesült Államokba irányuló turistaforgalomban.

A lap szerint a vancouveri székhelyű Travel Group jelentéséből az derült ki, hogy náluk 90 százalékkal csökkentek a jövőbeni utakra szóló foglalások, az ottawai székhelyű Travac Tours minden Egyesült Államokba irányuló útját lemondta júliusig; és az ontariói Kingstonban székelő Maple Leaf Tours foglalásai 70-80 százalékot zuhantak.

Maple Leaf Tours alapítója, Kristine Geary szerint korábban akár Floridába, biztos üzlet volt, akár Bostonba szerveztek utakat, most azonban az ügyfeleken elhatalmasodott a szorongás, és az aggodalom, hogy biztonságban lesznek-e, mások pedig kifejezetten Trumpra utalva mondják le az utakat.

A előrejelzések szerint a Kanadából induló utazások az év végéig várhatóan 20 százalékkal zuhannak majd, ami 3,4 milliárd dolláros bevételkiesést okozhat az Egyesült Államoknak a tavalyi évhez képest – számolt be a Tourism Economics elemzőcég.

Az elemzők hozzáteszik, semmi jele annak, hogy az amerikai-kanadai kapcsolatok a közeli jövőben javulnának. A több évszázados szövetség ellenségessé vált, miután Trump Kanada annektálásával fenyegetőzött, és büntetővámokat vezetett be a meglévő kereskedelmi megállapodás hatálya alá nem tartozó kanadai árukra. Az utazási tanácsadók szerint az is aggodalomra ad okot, hogy az amerikai vámtisztviselők turistákat tarthatnak vissza a határon, amit az északi és déli átkelőhelyeken fogva tartott európaiakról és kanadaiakról szóló jelentések is megerősítenek.

A befeszülés Trump sorozatos sértései miatti bojkottal indult, de időközben sokkal mélyebb ellentétté fajult, és a kanadaiak nagy része érzi úgy, hogy az utazással kapcsolatos döntésével állást kell foglalni Trump politikáját illetően.