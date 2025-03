„Ha tudnánk tankolni, hogy elmenjünk egy beteghez, megtennénk. Kár, hogy Donald Trumpon múlik”

Donald Trump amerikai elnök elsők között rendelkezett az amerikai fejlesztési ügynökség, a USAID forrásainak az azonnali befagyasztásáról. Az intézkedés világszerte súlyos következményekkel jár: humanitárius programok kerültek veszélybe számos fejlődő országban, természeti- vagy háborús katasztrófa sújtotta területen. A USAID Ukrajnában is nagyon sok projektet támogatott, főként egészségügyi és oktatási területen. Most valamennyi program ott is a megszűnés határára sodródott. A Deutsche Welle riportja mobil háziorvosokról és katonákat és traumatizált gyerekeket és időseket egyaránt segítő pszichológusokról.