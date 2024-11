Elhalasztották a szavazást Várhelyi Olivérről

Ma szavaztak volna, de végül csak szerdán döntenek Várhelyi Olivér alkalmasságáról az őt meghallgató szakbizottságok koordinátorai az Európai Parlamentben, írja a Népszava.

Ez azt jelenti, hogy Várhelyiről csak azután döntenek, hogy az EP meghallgatta kedden az új bizottság leendő alelnökeit. A lap szerint azért is halogathatják Várhelyiről a döntést, hogy megvárják, meg tudnak-e a nagy pártcsaládok egyezni az alelnökökről. Ha valaki nemet mond, Várhelyin csattanhat az ostor.

A szavazás elhalasztását megerősítette az Európai Parlament egyik szóvivője, Delphine Collard is:

The coordinators of @EP_Environment and @EP_Agriculture have decided to postpone the evaluation meeting of @OliverVarhelyi.

— Delphine Colard (@DelphineColard) November 11, 2024