Váratlan látogatást tett Kárpátalján Volodimir Zelenszkij szerdán, az ukrán elnök Ungváron és Beregszászon is megfordult. A Telex helyszíni tudósítói szerint Zelenszkijt hatalmas ováció fogadta Beregszászon, ahol a magyar közösség képviselőivel, Babják Zoltán polgármesterrel és katonai vezetőkkel találkozott. A találkozón ott volt Ukrajna leendő magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir is, akinek a befogadó nyilatkozatát március óta nem írta alá Novák Katalin köztársasági elnök.

Az ukrán elnök ukrán elnök a 128. különálló Kárpátaljai hegyi roham-dandár tagjaival is találkozott.

Berehove. An important meeting with representatives of the Hungarian community and our warriors. The first meeting in this format.

We are all citizens of Ukraine, ethnic Hungarians, ethnic Ukrainians, and all our other national communities. We all defend our country, we all… pic.twitter.com/CM5T9LvC2P

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 2, 2023