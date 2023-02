Zelenszkij a BBC-nek: „A fegyver az egyetlen nyelv, amiből Oroszország ért”

Interjút adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a BBC-nek. A brit közszolgálati hírcsatorna először készített beszélgetést vele azóta, hogy tavaly februárban Oroszország katonai erővel lerohanta Ukrajnát, s az interjú elég erősen sikerült.

Zelenszkij például arra figyelmeztetett benne, hogy bármilyen terület átengedése Oroszországot arra csábítaná, hogy „továbbra is jöjjön csak vissza”. Ezzel szemben a nyugatról érkező fegyverek szerinte a békét hozzák közelebb.

Zelenszkij annak a véleményének is hangot adott, hogy az Ukranje ellen tervezett tavaszi offenzíva máris elkezdődött.

Az orosz támadások máris több irányból is zajlanak

– mondta.

Úgy vélte ugyanakkor, hogy az ukrán erők mindaddig továbbra is képesek lesznek ellenállni az orosz előrenyomulásnak, amíg ellentámadásokat is indítani tudnak. Bár megismételte azt is, felhívását, hogy több katonai segítségre van szüksége a Nyugat részéről.

Természetes, a korszerű fegyverek felgyorsítják a békefolyamatot. A fegyver az egyetlen nyelv, amiből Oroszország ért

– közölte az ukrán elnök.

Zelenszkij kitért Alekszandr Lukasenko fehérorosz diktátor fenyegetésére is, mely szerint ha egyetlen ukrán katona is átlépi a határt, az orosz csapatokkal együtt maga is háborút indít Ukrajna ellen.

„Remélem, nem csatlakozik. Ha mégis, akkor harcolni fogunk, és túléljük” – mondta, majd hozzátette, hatalmas hiba enne, ha Fehéroroszország megengedné, hogy Oroszország újra támadóállásként használja a területét.

Arra a kérdésre, hogy meglepte-e Oroszország háborús taktikája, Zelenszkij„értéktelennek” minősítette azt.

Zelenszkij az interjúban kifejtette még, hogy hite szerint Ukrajna a túlélésért harcol. Hazája ugyanakkor gazdaságilag és értékei révén is Európa felé halad –közölte.

„Ezt az utat választottuk. Biztonsági garanciákat akarunk. Bármilyen területi kompromisszum gyengítene minket mint államot” – fogalmazott, majd magyarázatként hozzáfűzte, nem magáról a kompromisszumkészségről van szó, hiszen naponta milliónyi kompromisszumot kell megkötni. A kérdés inkább az, hogy kivel. Mint fogalmazott: