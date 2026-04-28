„Azt hittem, ott maradok” – Boráros Gábort a kertjében érte baleset

A Bors szúrta ki, hogy Boráros Gábor az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy baleset érte a kertjében. Egy látszólag biztonságosan lefedett aknára lépett, a fedél azonban kifordult alóla, ő pedig belezuhant.

Én úgy lezuhantam gyerekek ebbe az aknába, hogy azt hittem, hogy el is kell temetni engem, baszd meg. Itt már csak elég lett volna visszatenni rám a fedőt és ennyi. Azt hittem, ott maradok. Széttörtem magam, mint vak a poharat

– fogalmazott az MMA-harcos, aki év elején veszítette el kislánya édesanyját, Jákli Mónikát egy halálos autóbalesetben.

Két év börtönt is kaphat

Borárost múlt hónapban egy közúti ellenőrzés során őrizetbe vették a szlovák hatóságok. A ketrecharcos eltiltás hatálya alatt vezetett, szupergyors eljárásban vádat is emeltek ellene. Vétkéért akár két év börtönt is kaphat.