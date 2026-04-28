„A kialakult bizonytalan helyzetben nem tudtam volna felelősen jövőképet állítani” – még a szezon vége előtt távozott Kisvárdáról két légiós

A csapathoz egyaránt 2023-ban érkezett két futballista a keddi edzést követően elbúcsúzott társaitól, nem várják meg az idény végét.

A kialakult bizonytalan helyzetben nem tudtam volna felelősen jövőképet állítani a két játékos elé, és figyelembe véve az érdemeiket, a klubért tett szolgálataikat, saját kezükbe adtuk a sorsuk alakítását, és már idő előtt elkezdhetik építeni a jövőjüket.

A hátralévő két mérkőzésen elsősorban azok kapnak lehetőséget, akiknek nem jár le a szerződésük, és távlatilag is gondolkodhatunk a megtartásukban”

– idézte a honlap Révész Attila sportigazgató-vezetőedző.

Jovicic 2023. januárjában csatlakozott az együtteshez, melyben 62 élvonalbeli és 21-es NB II-es, illetve nyolc Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. Cipetic 2023 nyarán igazolt Kisvárdára, és 59 NB I-es és 29 NB II-es bajnokin játszott, a Magyar Kupában pedig kilenc alkalommal szerepelt.