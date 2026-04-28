Egyhangúlag újraválasztották a Munkáspárt 1989 óta hivatalban lévő elnökét

Megtartotta 32. kongresszusát a Munkáspárt – közölte szombaton a közösségi médiában Thürmer Gyula, a párt tisztségében sokadszor megerősített elnöke. A pártelnök hangsúlyozta, hogy egyhangú döntéssel ismét őt választotta elnöknek a tisztújító kongresszus, amely egyben megerősítette a a párt „politikai irányvonalunk helyességét” is.

Különösen fontosnak tartom, hogy az új vezető testület összetételében jelentősen csökkent az átlagéletkor. Ez azt mutatja, hogy pártunk képes megújulni, és a fiatalabb nemzedékek is egyre nagyobb szerepet vállalnak közös munkánkban

– írta a Facebookon a régi-új pártvezető.

Az idén 73 éves Thürmer Gyula 1989 óta vezeti folyamatosan a Munkáspártot. A pártot az MSZMP önfeloszlató kongresszusa után 1989. december 17-én szervezték újjá a valamikori kommunista állampárt egyfajta alternatív utódpártjaként az Magyar Szocialista Párttal szemben. A Munkáspárt az 1989-es rendszerváltás óta parlamenten kívüli politikai erőként működik.

2024-ben a kommunista párt Hszi Csin-ping kínai elnök magyarországi látogatása előtt adott ki erősen Kína-barát közleményt, amelyet szintén Thürmer jegyzett. Ebben azt írták, hogy mély tisztelettel várják, a kínai vezető magyarországi látogatását.

Vezetése alatt a kínai nép hatalmas sikereket ért el egy mérsékelten virágzó társadalom kialakításában, és most Kínát nagy modern szocialista országgá építik

– méltatta akkor Hszi Csin-ping érdemeit a Munkáspárt.

A politikai formáció 2022-ben az országgyűlési választásokra Szanyi Tibor pártjával, az ISZOMM-mal kötött választási szövetséget, de országgos listát nem sikerült állítaniuk. Thürmer 2021-ben a Munkáspárt elnökeként nyíltan egyetértett a Fidesz-kormány által keresztülvitt homofób elemeket tartalmazó, orosz mintára megalkotott úgynevezett gyermekvédelmi törvényel, amelyet éppen a múlt héten kaszált el az Európai Unió bírósága.