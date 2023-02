Bombariadó: lezárták a svájci parlamentet és a környező utcákat

Cikkünket frissítjük az újabb fejleményekkel…

A svájci rendőrség kedden délután egy gyanús férfi és egy autó miatt lezárta Bernben a parlament épületét és környékét írja a Reuters a Neue Zuercher Zeitung című lapra hivatkozva. A vezető svájci lap azt írja, a berni Bundesplatz körül jelenleg is rendőrségi akció zajlik. Ezt a kantoni rendőrség erősítette meg a lap kérdésére. A szövetségi palota előtti teret nagy körben lezárták. A rendőrség további részleteket egyelőre nem árult el.

A Twitteren mindössze annyit közöltek, hogy egy férfi gyanús viselkedése miatt léptek akcióba.

A férfit feltartóztatták, a tér és a környező utcák jelenleg le vannak zárva a forgalom elől.

Több épületet evakuáltak. A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket.

A sajtóban megjelent első képeken rendőrségi szalaggal lezárt és rendőrautókkal eltorlaszolt útszakaszok láthatók.

A svájci lap beszámolója szerint egy tűzszerészrobot vizsgálja a gyanús parkoló járművet. Rendőrök a lap forrása szerint a szövetségi palotához visszatérő parlamenti képviselőkkel közölték, hogy „bombariadó” történt

A lap parlament tudósítója szerint egy drónt is bevetettek. A drónok használatát a helyszínen tartózkodó rendőrségi szóvivő is megerősítette. Késő délutáni frissítésük szerint a nyomozók tisztázni próbálják azt is, hogy a gyanús férfi és az autó kapcsolatban áll-e egymással.