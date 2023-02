Elhunyt az utolsó állampárti NDK-s miniszterelnök

Elhunyt 95 éves korában Hans Modrow, a kommunista Kelet-Németország utolsó miniszterelnöke. Hans Modrow 1989 novemberében lett miniszterelnök, hivatalát 1990 áprilisáig töltötte be. A volt miniszterelnök később az újraegyesített Németország parlamentjének (Bundestag) 1990-1994 között, és az Európai Parlamentnek 1999-2004 között volt a tagja.

Modrow az NDK állampártjában futott be karriert, 1967 és 1989 között a Német Szocialista Egységpárt központi bizottságába is bekerült, Drezda pártbizottságát is vezette 1973 és 1989 között és keményen lecsapott Drezdában a rendszerellenes tiltakozókra 1989 októberében.