Stoltenberg: Az orosz haderő újabb katonai offenzívát készít elő

Jens Stoltenberg szerint semmi nem utal arra, hogy Oroszország kész lenne békét kötni Ukrajnában – erről szerdán beszélt a NATO főtitkára egy sajtótájékoztatón, amelyet Antony Blinkennel, az Egyesült Államok külügyminiszterével tartott.

Stoletnberg szerint ezzel szemben inkább az várható, hogy az orosz haderő újabb katonai offenzívát készít elő. A NATO továbbra is fegyvereket kíván biztosítani Ukrajnának, hogy visszafoglalhassák az oroszok által megszállt területeiket.

Excellent discussions with @SecBlinken @SecDef Austin & NatSec advisor @jakejsullivan on our continued support to #Ukraine & global security challenges. Thanked them for #US leadership. #NATO stands united at this critical moment. pic.twitter.com/wgjJzwiYw2

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 9, 2023