TikTok-videót akart csinálni, lezuhant és meghalt egy férfi Puerto Ricóban

Több mint húsz métert zuhant egy férfi Puerto Rico partjainál, a parti őrség búvárai másnap már csak a holttestét találták meg. A CNN szerint a 27 éves Edgar Garay Indiana államból érkezett a szigetre kikapcsolódni. Az üdülés részeként Puerto Rico délnyugati partjaihoz, a Cabo Rojo-i világítótoronyhoz is ellátogatott unokatestvérével, közben telefonjával szorgalmasan dokumentálta az utazást. Akkor is épp TikTok-csatornájára készített videót, amikor a tengerparton túl közel ment a meredek, sziklás part széléhez, elvesztette az egyensúlyát, majd a több mint húsz méteres mélységbe zuhant. A keresést még aznap este megkezdték, ám már csak a holttestét találták meg másnap a búvárok. A keresést nehezítette, hogy a test egy nehezen megközelíthető helyre sodródott be.

A testvéremnek volt TikTok-fiókja, ahová imádott videókat feltölteni. Sajnos pont ezt csinálta akkor is, amikor közelebb ment a szikla széléhez, mint amennyire szabadott volna

– nyilatkozta a baleset körülményeiről testvére, Carlos Garay, aki elhunyt fivérét „fenegyereknek” nevezte. A családjával együtt közösségi finanszírozású kampányt indított, hogy vissza tudják hozni a szerencsétlenül járt férfi holttestét az Egyesült Államokba.