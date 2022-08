Ezt érdemes tudni a Trump elleni razziáról

Donald Trump szerint 2024-es elnök ambícióit támadja a demokrata kormány, miközben ismert republikánusok nem álltak ki még mindig mellette.

Hétfőn nagy razziát tartott az FBI Donald Trump korábbi amerikai elnök birtokán, a floridai Mar-a-Lagóban. Az amerikai belpolitikában otthonosan mozgó lap, a The Hill cikkben foglalta össze, mit lehet eddig tudni a történtekről. Azt a Hill cikke megjegyzi kezdésnek, hogy Trump ellen számos vizsgálat és eljárás folyik, többek közt a 2021. január 6-i capitoliumi ostrom, a georgiai választási tisztviselőkre helyezett nyomás és New York-i üzleti ügyei miatt is. Trump ráadásul úgy tűnik, indulhat a 2024-es elnökválasztáson.

A szövetségi nyomozók szövetségi bírói engedéllyel tartottak házkutatást Mar-a-Lagóban, ahol Trump maga is sokat tartózkodik (a razzia idején nem itt volt). A volt elnök arra panaszkodott a razzia után, hogy még a széfjét is feltörték az ügynökök, akik állami dokumentumokat kereshettek. Ugyanis a gyanú szerint elnöksége végén több olyan dokumentumot magával vitt a Fehér Házból, amiket nem szabadott volna. A Nemzeti Archívum jelezte először az Igazságügyi Minisztériumnak, hogy nem kapta meg a dokumentumokat. Ügynökök korábban már elvittek Trumptól 15 doboznyi iratot.

Trump azt állítja, hogy politikai akció zajlott ellene, hogy elriasszák a 2024-es indulástól. Hétfő este közölte, ilyen helyzet csak a harmadik világ korrupt államaiban állhat elő. Eddigi összes ügyénél előkerült ez a szál, hogy a baloldal akarja csak megbuktatni és hitelteleníteni őt.

A volt elnök fia, Eric Trump is nyilatkozott az ügyben, megerősítette, hogy egyes dokumentumok visszatartása miatt volt a razzia. Szerinte apja minden iratot megőrzött, amit kell, és mindent át is tud adni, ha kérik, ajtaja mindig nyitva állt a szövetségiek előtt. Furcsának is tartja a 30 ügynök megjelenését Mar-a-Lagóban. Ugyanakkor a Trump-kormányzat korábbi tagjai közül páran azt állították, az elnök sokszor nem tartotta be a titkos dokumentumokra vonatkozó protokollokat.

A Republikánus Párt tagjai dühösen reagáltak a történtekre. Kevin McCarthy, a republikánusok képviselőházi kvázi-frakcióvezetője szerint az igazságügyi tárca „a fegyverként használt politizáltság tűrhetetlen állapotát érte el”, és közölte, ha a most novemberben esedékes félidei választásokon visszaszerzi pártja a többséget az alsóházban, vizsgálat indul majd Merrick Garland miniszter ellen. Jim Jordan ohiói képviselő és Ron DeSantis floridai kormányzó (Trump lehetséges ellenfele a republikánus előválasztáson) is hasonlóan nyilatkozott. Fontos republikánusok azonban még nem szólaltak meg, így Mitch McConnell, a Szenátus kisebbségi csoportjának vezetője sem.

Az ügy akár a capitoliumi zavargások kivizsgálására is hatással lehet, mivel Trump és csapata a gyanú szerint az elektorok hiteltelenítésével akarta magát a végeredményt is hitelteleníteni (sokáig nem ismerte el vereségét Joe Bidennel szemben). Előkerülhetnek olyan emlékeztetők, feljegyzések még akár, amik Trump ilyen irányú terveit alátámasztják.

A Hill szerint sokan spekulálnak, hogy vajon Trump az FBI-razziát használja-e ki majd elnökjelölti indulásának bejelentésére. A mögötte álló támogatói tábort mindenesetre összekovácsolja valószínűleg, miközben a kormányzat áskálódására panaszkodik majd. De veszélyes is lehet neki, ha a házkutatás során valami terhelőt találnak ellene, az megtorpedózhatja elnökjelölti kampányát. Mindenesetre egyes közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak fele szerint vádat emelhetnek Trump ellen a capitoliumi ostrom miatt.

Eközben hiába népszerűtlen elnök Biden, ha egymás ellen indulnának, még mindig verné Trumpot 44:41 százalék arányban.