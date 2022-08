Három ember halt meg evakuálás közben egy orosz támadásban

Az ukrán hadsereg „Dél” nevű műveleti parancsnoksága közölte, három ember halt meg egy orosz támadásban, miközben egy kisbuszban evakuálták őket Herszon közelében.

A kisbuszban állítólag hét embert evakuáltak az ideiglenesen megszállt Sztaroszilja faluból Herszon régióban.

A többi túlélőt a helyi sajtó szerint kórházba szállították.

⚡️ Update: Death toll due to Russian shelling of evacuating minibus rises to 3.

Ukraine’s Operational Command “South” reported that three people have now died from the Russian attack on a minibus near Dovhove, Kherson Oblast.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 2, 2022