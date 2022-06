Videós munkatársat keres a 24.hu

A stabilan Magyarország három leglátogatottabb híroldala közé tartozó 24.hu videós újságíró-szerkesztővel, operatőr-vágóval bővíti csapatát.

Szerkesztő-újságíró

Ha van már rutinod videóriportok készítésében, és kifejezetten felvillanyoz a lehetőség, hogy közéleti és társadalmi anyagoktól aktualitásokon át életmód témákig hétről hétre más területhez nyúlhass, könnyen lehet, hogy pont téged keresünk!

A 24.hu videórovatának új csapattagjával

önállóan dolgozni képes újságíró-szerkesztővel fogunk bővülni, aki leszervezi, tartalmilag és vizuális termékként is átgondolja, majd kézben tartja saját anyagait.

Szükséged lesz arra, hogy könnyen feltaláld magadat terepen, és legyen rutinod nagyon különböző hátterű megszólalókkal – vagy ha nincsen, mutass erős fogékonyságot arra, hogy a hiányzó területeken gyorsan érdemi tapasztalatot szerezz.

Értelemszerűen vágnod és kamerát kezelned is tudnod kell – minden anyaghoz kapsz a rovatból más segítő társat is operatőrként, ahogy te is segítesz majd mások anyagait leforgatni. Stabil angol és jogosítvány előny. A meglévő csapatunkat legjobban kiegészítő jelentkezőnek stabil és szabad munkahelyet és benne autonóm, kreatív munkakört kínálunk.

A részleteket itt is megtalálod. A jelentkezéshez küldd el a két legjobb, általad kitalált és szerkesztett anyag linkjét a laszlo.dekany@24.hu címre, az egyik mindenképp 10 percesnél rövidebb legyen!

Operatőr-vágó

Ha van már rutinod videóriportok elkészítésének technikai oldalában: hang- és képfelvételben, vágásban és utómunkában; gyorsan dolgozol és precíz vagy; és még egy vezető hírportál tematikus sokszínűsége is inspirál, mindenképp hallass magadról!

Alap elvárásunk az erős vizuális látásmód, stabil kamera- és mikrofonkezelés, vágóprogramok ismerete. Emelt szintű utómunka-tudás, drónkezelői tapasztalat és jogosítvány nem feltétel, de kifejezett előnyt jelent.

A csapatunkba leginkább illő jelentkezőnek stabil és szabad munkahelyet, és benne autonóm, kreatív munkakört ajánlunk.

A részleteket itt is megtalálod. Küldd el a két legjobb, a közreműködéseddel készült munka linkjét a laszlo.dekany@24.hu címre, amelyek közül az egyik mindenképp 10 percesnél rövidebb legyen! A kísérőleveledben jelöld meg, melyiken milyen fázisokban dolgoztál!