Még mindig nincs kizárva, hogy kivégzik a Mariupolban fogságba esett ukrán katonákat

Oroszországnak a múlt héten az ukrajnai háború legvéresebb ostroma után sikerült bevennie Mariupolt, miután a város acélgyárában, az Azovsztalban megbúvó utolsó ukrán védők is megadták magukat. Az ő sorsukról nyilatkozott az AFP-nek egy oroszbarát tisztségviselő, aki elmondta, egyáltalán nincs kizárva, hogy a foglyul ejtett katonákat halálra ítéljék.

A fogságba esett katonák száma az ezret is eléri a hivatalos adatok szerint, nagyrészük az utóbbi hónapokban hírhedték vált Azov ezred tagja. Az alakulat a háború kitörése óta reflektorfényben van és Moszkva szemét is a kezdetektől szúrja, egyrészt, mert az urkán haderő egyik legfelkészültebb alakulatáról van szó, másrészt, mert Oroszország a hivatalos kommunikáció szerint azért támadta meg Ukrajnát, hogy nácitlanítsa az országot. Az Azov ezredet már a háború kirobbanása előtt is sokan neonáci csoportosulásnak bélyegezték, ami nem is áll messze a valóságtól, így borítékolható volt, hogy Moszkva nem fog velük kesztyűs kézzel bánni. Korábban szó volt arról is, hogy a foglyul ejtett katonákat esetleg Putyin egyik legfontosabb ukrajnai szövetségesére, Viktor Medvecsukra cserélik a felek, a most megszólaló Jurij Sirovatkónak azonban más elképzelései vannak.

A bíróság fog dönteni a sorsukról. Az ilyen bűncselekményekért a Donyecki Népköztársaságban a halálbüntetés a legszigorúbb kiszabható ítélet. És jelenleg az összes hadifogoly a Donyecki Népköztársaság területén van

– mondta a tisztségviselő.