Az oroszok lebombázhattak egy hidat, melyen civileket evakuáltak Kijev közelében

Meg nem erősített információk szerint az orosz erők az éjszaka folyamán Csernyihivben bombáztak egy hidat, amely kulcsfontosságú volt a humanitárius segélycsomagok bejuttatásához és a civilek evakuálásához.

Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója ma kora reggel jelentette a hírt Telegram-fiókján, és a csernyihivi állami közigazgatás vezetőjétől, Vjacseszlav Csausztól kapott információkra hivatkozott.

Csernyihiv mindössze 150 kilométerre fekszik Kijevtől északkeletre.

Russian forces have apparently destroyed a bridge linking Chernihiv with road to Kyiv. The northern Ukrainian town has been hammered since day 1, but has offered remarkable resistance. Russia attempting siege tactics. pic.twitter.com/bIlsluowtS

