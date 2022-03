Cukorpánik, bolti közelharc Oroszországban

Felvásárlási roham indult a cukorért Oroszországban. Számos közösségi médiában terjedő videó tanúsítja, hogy Moszkvában és más városokban is közelharcot vívnak a vásárlók az alapvető élelmiszernek minősülő cukorért.

A vásárlási pánikot egyes nyugati újságok az országot sújtó szankciók első hatásának tartják. A Nexta hírügynökség szerint a hirtelen megugrott vásárlási ár az ok. A héten ugyanis közel 13 százalékkal drágult a cukor Oroszországban. Az emberek pedig, tartva a még nagyobb drágulástól, tömegesen kezdték felvásárolni a készleteket.

A Reuters szerint az orosz Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) csütörtökön közölte, hogy „kartellellenes” vizsgálatokat indít a főbb cukortermelőknél a cukorárak meredek emelkedése és egyes régiókban jelentkező „indokolatlan” hiány miatt.

Battle for Sugar

According to official data, since the end of last week, sugar has risen in price by 12.8% in #Russia. People, fearing an even greater rise in prices, began to buy it en masse. pic.twitter.com/3TOjwPsDTw

