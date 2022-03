Egy iskolát ért légicsapás Mikolajiv megyében

Az orosz csapatok vasárnap légicsapást mértek egy Mikolajiv megyei iskolára – közölte Vitalij Kim, a megyei állami közigazgatási hivatal vezetője. A légicsapást követő mentési munkálatokról egy videót is feltöltött a Telegram-csatornájára. A tájékoztatás szerint a bombázás idején emberek voltak az iskolában.

The video shows the scene of the Russian attack on a school in Mykolayiv Oblast on March 13.

Video: Vitaliy Kim/ Telegram pic.twitter.com/GGfxU12yEH

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2022