Lebombázták Csernyihiv emblematikus szállodáját

Orosz erők lebombázták a Hotel Ukraine nevű szállodát, a város egyik nevezetességét Csernyihivben, írja a CNN. „Itt vagyok. Hotel nincs többé” – mondta Vjacseszlav Kausz, a régió közigazgatási vezetője. Hozzátette: folyamatosak a légi- és rakétacsapások, civilek halnak meg, sok a sérült. A városban nincs áram, de már víz és gáz is alig.

🛑 In Chernihiv, the occupiers bombed the Hotel “#Ukraine,” one of the city's hallmarks.

Where did you see the "military infrastructure"? pic.twitter.com/Uhdhyj4oqD

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 12, 2022