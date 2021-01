Moszkvában hógolyóval dobálta a rendőröket a tömeg

Körülbelül 2500 embert tartóztattak le szombaton az Alekszej Navalnij letartóztatása miatt meghirdetett tüntetésen. A Puskin téren kifejezetten sokan voltak, a hatóság pedig rendkívül erőszakosan reagált rájuk. Különösen érdekes, hogy most nem csak Moszkvában és Szentpéterváron voltak nagy tüntetések, hanem több vidéki városban, például Vlagyivosztokban és Jakutszkban is, ami azt jelzi, hogy az elégedetlenség már a vidéki Oroszországra is átterjedt.

A tüntetők Moszkvában hógolyókkal dobálták meg a rendőröket:

Ennél is érdekesebb, hogy a TV Rainnek nyilatkozó tüntetők jó része fiatal volt, akik azt mondták, most először járnak tüntetésen. Többen azt is elmondták, hogy nem értenek egyet mindenben Navalnijjal, de a mérgezés utáni letartóztatást már soknak tartják.

Alexandra Arhipova antropológus Moszkvában végzett rövid felmérést a téren tüntetők között, ahol hasonló dolgok derültek ki. A tüntetők nagy része 35 év alatt van, és 42 százalékuk még sosem tüntetett korábban.

Anthropologist Alexandra Arkhipova led a survey at yesterday's demo in Moscow to get an idea of the age of those attending, and fwiw, here are her team's findings

Most strikingly, she says that 42% of those polled were out protesting for the first timehttps://t.co/7FAkr3XYg4 pic.twitter.com/7llDurYMpK

