Palotájának leleplezése hatalmas ütés lehet Putyinnak

Alaposan felpörögtek az események az egyébként sem unalmas életet élő Alekszej Navalnij körül az elmúlt hónapokban. A legjelentősebb orosz ellenzéki politikus alig néhány hónapja még élet-halál közt volt, miután egy Tomszkból Moszkvába tartó járaton megmérgezték. Pár nappal később Németországba szállították, ahol mesterséges kómában kezelték, de az orvosoknak köszönhetően sikeres volt a rehabilitációja, és magához tért.

Navalnij és csapata az orosz kormányt vádolja a merényletkísérlettel, de a Kreml szerint semmi közük az egészhez. Mint Vlagyimir Putyin fogalmazott:

Az aktivista-politikust még az átélt borzalmak sem akadályozták meg abban, hogy folytassa, amit elkezdett. A Kremlnek már régóta szúrja a szemét, ezt bizonyítja, hogy hazaérkezése után azonnal őrizetbe vették és 30 napra letartóztatták.

Amikor már úgy tűnt, hogy Moszkva így vagy úgy, de végleg elhallgattatja az ellenzéki vezetőt, Navalnij egy váratlan fordulattal a börtönben ülve tört borsot Putyin orra alá.

A 44 éves Navalnij egy YouTube-ra feltöltött kétórás videóban rántotta le a leplet az elnök állítólagos palotájáról a Fekete-tenger partjánál. A Kreml ugyan azonnal tagadta a felvételek valóságtartalmát, és nehezen is lehet rábizonyítani Putyinra a birtokot és berendezését, ám az ügy következményei valójában attól függnek, hogy kinek hisznek az emberek.

Az ellenzéki vezető tudta, hogy a körülményekhez és lehetőségeihez képest adu ász van a kezében, és azt a lehető legjobbkor, a legjobb körítéssel sikerült kijátszania.

A felvételen Navalnij rendkívül aprólékosan és átfogóan beszél a luxusingatlanról, amit a világ legdrágább, legtöbb kenőpénzből vásárolt palotájának nevez. Ez a nyelvezet pedig éppen elég egyszerű és megbotránkoztató ahhoz, hogy az átlagemberekhez is eljusson az üzenete. Nem egy bonyolult, több szálon futó korrupciós ügyet szivárogtatott ki, hanem egy olyat, amiből első ránézésre mindenki le tudja vonni a következtetést.

A palotáról sok mindent elárul, hogy – kis túlzással – könnyebb lenne felsorolni azokat a luxuselemeket, amik nincsenek benne, mint azokat, amik igen. A komplexum 7800 hektáron terül el, és 39-szer akkora, mint Monaco hercegsége.

– sorolta a korrupcióellenes aktivista a videóban. Navalnij szerint a létesítményben van hokipálya, kaszinó, színház, saját templom, teaház és helikopter-leszálló is.

Az ellenzéki politikus Putyin legnagyobb titkát az új Versaille-nak nevezi. Úgy tudja, az ingatlan értéke 1,1 milliárd euró. Ha támadás érné a palotát, az ott tartózkodókat akkor sem érné baj, mert van egy menekülő útvonal építve a föld alá, ami a parthoz vezet.

Navalny says Putin’s palace even has an emergency escape hatch that leads to the sea. Personally, I think it’s more likely that this is where James Bond gains access. pic.twitter.com/aXtECqpZtK

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 19, 2021