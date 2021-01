Trump visszatért a Twitterre és bejelentette, hogy átadja a hatalmat

Donald Trump amerikai elnök 12 órás letiltása után, magyar idő szerint péntek hajnalban egy videóval tért vissza a Twitterre. A leköszönő elnök éles szavakkal bírálta azokat, akik szerdán megrohamozták a Capitoliumot. Ahogyan korábban megírtuk, a Capitolium ostromával zárult az a Trump-párti tüntetés, melyet Joe Biden elnökké választásának hitelesítésére szerveztek. A támadásban többen életüket vesztették, a tömeget végül a Nemzeti Gárda tudta feloszlatni.

Trump friss videójában elítéli az erőszakot és arról beszél, hogy a roham résztvevői „nem a mi országunkat képviselik”, és „tetteikért meg fognak fizetni”. Szavai szerint amint értesült az eseményekről, mozgósította a Nemzeti Gárdát és a rendfenntartókat. Kitért arra is, hogy a Kongresszus hitelesítette a választás eredményét, január 20-án új adminisztrációt iktatnak be, most mindenkinek meg kell nyugodnia, mert „ez a megbocsájtás és a gyógyulás pillanata”.

Mostantól arra koncentrálok, hogy zökkenőmentesen és rendezetten adjam át a hatalmat

– fogalmaz beszédében Donald Trump.

Trump a videóban megköszönte, hogy az amerikai nép elnöke lehetett támogatóinak pedig azt üzente, hogy közös utuk csak most kezdődik.

Csütörtökön Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke az Egyesült Államok alkotmányának 25. kiegészítése alapján Donald Trumpnak az elnöki hivatalból való azonnali felmentését követelte.

Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője csütörtökön magyar idő szerint öt óra előtt pár perccel osztott meg egy posztot, amiben arról ír, hogy Trump Facebook és Instagram profiljai még legalább két hétig nem lesznek használhatók. Az elmúlt 24 óra tanulságai szerint ugyanis a leköszönő elnök a hátralévő idejét láthatóan arra használja, hogy aláássa a békés hatalomátadást utódjának.