Ecetes babérlevélfőzet: elsőre nem gondolnánk, de csodákra képes

A babérlevél és az ecet egyaránt alkalmasak különböző fogások ízletesebbé tételéhez, az egészségünkre is áldásos hatást gyakorolnak, a kettő keveréke pedig a háztartásunk legkülönbözőbb területein válhat segítőtársunkká. Korábban összeszedtük, mi az a tíz dolog, amire az ecet a saláták ízesítésén kívül még jó lehet, és annak is szenteltünk néhány sort, hogyan hat a szervezetünkre a babérlevél. Most ezek együttes erejét vesszük górcső alá a Life.hu cikke alapján.

Tisztítószer

A babérlevél felerősíti az ecet tisztító erejét, aminek köszönhetően üvegfelületek és bútorok takarításakor is jó szolgálatot tehetnek. Ehhez nem kell mást tennünk, mint felforralni az ecetes vizet, beletenni a babérleveleket, majd megvárni, amíg kihűl a főzet, ami egy törlőrongy segítségével a konyhapult, főzőlapok, mosogató, valamint a fürdő tisztításánál és fertőtlenítésénél is alkalmazható. Rovarriasztó

Ez előbb leírt egyszerű főzet a ház különböző pontjain elhelyezve távol tartja a hangyákat és csótányokat. Légfrissítő

Ugyan az ecetnek van egy jellegzetes, szúrós szaga, a vízzel és babérlevéllel együtt felforralt folyadék gőze segít megszüntetni a lakásban keringő kellemetlen szagokat. Nyugtató

A babérlevélben található illóolajok és az ecet frissítő képessége könnyebbé teszik az ellazulást és segítenek az idegrendszerünk megnyugtatásában.