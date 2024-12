Aaron Taylor-Johnson a feleségével és két lányukkal vörös szőnyegezett

New Yorkban, vörös szőnyeges premier keretében bemutatták a Kraven, a vadász című filmet, aminek főszereplője, Aaron Taylor-Johnson is megjelent a díszvetítésen. Ráadásul felesége, Sam Taylor Johnson is vele tartott, na meg a nő korábbi házasságából született két lánya. Angelica Mara Jopling huszonhét, Jessie Phoenix Jopling pedig tizennyolc éves.

Ha már életkorok: Taylor-Johnson és felesége kapcsán rendszeresen azon csodálkoznak az internetezők, hogy a színész harmincnégy, neje pedig ötvenhét éves.

A házaspár közti harmóniáról azonban jól árulkodik az öltözködésük és az is, hogy fantasztikusan mutattak egymás mellett: