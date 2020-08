Legfontosabb döntésére készül Joe Biden: ki legyen az a nő, aki az alelnöke lesz?

A legfontosabb elnökjelölti döntésére készül Joe Biden. A Donald Trump ellen induló demokrata politikus még a héten eldönti, kit választ alelnökjelöltének, akivel együtt győzné le az újraválasztására készülő elnököt. Egy dolog biztos csak: Bidennek egy nő lesz az alelnökjelöltje, és nagy a nyomás rajta, hogy ne egy fehér politikust válasszon. Talán még Biden sem tudja, végül ki lesz a befutó.

Már csak két hét van hátra a Demokrata Párt elnökjelölő gyűléséig, ahol Joe Bident hivatalosan is megválasztják a párt elnökjelöltjének, de addig még vár rá egy nagy döntés. Meg kell neveznie, hogy ki lesz az alelnökjelöltje. Biden előző hét kedden közölte, hogy augusztus első hetében ki fogja választani a nőt, akivel együtt indul majd az újraválasztására készülő Donald Trump amerikai elnök ellen.

A bejelentésre azonban még várni kell: az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint a jelölt nevét csak a következő héten, közvetlenül az elnökjelölő gyűlés előtt fogja megnevezni a Biden-kampány, hogy minél nagyobb hírverést tudjanak csapni köré, egyúttal minél kevesebb időt hagyjanak a Trump-kampánynak az alelnökjelölt elleni támadásokra. A legjobban ugyanis a bajban lévő Trump választási csapata várja, hogy kit fog megnevezni Biden, azt remélve, hogy vele talán meg tudják majd sebezni a jelenleg magabiztos előnnyel vezető demokrata elnökjelöltet.

Biden már májusban bejelentette, hogy biztosan egy nőt fog választani alelnökjelöltnek. Az Egyesült Államokban eddig kétszer volt női alelnökjelölt: 1984-ben a demokrata párti Geraldine Ferraro képviselő Walter Mondale elnökjelölttel, 2008-ban pedig a republikánus Sarah Palin alaszkai kormányzó John McCain arizonai szenátorral együtt indult a választáson. Végül egyikük sem lett alelnök.

Kampánycsapata május óta egyre nagyobb erővel dolgozott azon, hogy leszűkítsék a kört egy tucatnyi jelöltre, és a CNN információi szerint mostanra 11 lehetséges politikus maradt még versenyben, és még egyikükkel sem közölte a Biden-kampány, hogy kiesett volna. Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint nincs senki, aki egyértelműen uralná a mezőnyt, és nyilvánvaló választás lenne Biden számára, miközben a lehetséges jelöltek támogatói igyekeznek mindent megtenni, hogy a háttérben és a sajtóban tolják előre saját kedvencüket.

A Demokrata Párt balszárnya egy olyan progresszív jelöltet szeretne, aki képes lázba hozni a párt baloldali, leginkább fiatalokból álló szárnyát, akik a mérsékelt, középutas politikát képviselő idős fehér Bident nyíltan megvetik. A párt mérsékelt szárnya viszont inkább egy olyan alelnököt szeretne, aki nem vált ki nagy ellenérzést az idősebb fehér választók körében, egy biztonsági választást, akinek személye nem kavar nagy vihart.

Abban azonban szinte mindenki egyetért, hogy nem egy fehér politikus lenne a legjobb választás. A sajtóban megjelent elemzések szerint van valaki, aki hajszállal esélyesebb a többi aspiránsnál.

Kamala Harris szenátor

Joe Biden hivatalosan még be sem jelentette indulását az elnökválasztáson, Kalifornia állam frissen megválasztott szenátora, a színes bőrű Kamala Harris neve már akkor felmerült, mint ideális alelnökjelölt Biden mellé. A karrierjét ügyészként kezdő 55 éves politikus – aki San Francisco város ügyésze volt, mielőtt megválasztották Kalifornia állam legfőbb ügyészének, majd az állam szenátorának – indult a demokrata elnökjelöltségért, de kampánya az erős kezdés ellenére kudarccal ért véget: még az első előválasztás előtt kiszállt a versenyből.

A Demokrata Pártban egyre nagyobb befolyást szerző progresszívek nem támogatták lelkesen a „zsaruként” jellemzett Harris jelöltségét, mert ügyészként nem állt ki az igazságügyi reformok mellett, és inkább a biztonságos középutat választotta. A George Floyd halála miatt kitört tüntetéseket követően azonban egyik fő ereje lett a kongresszusban a demokraták által indított, a rendőrség megreformálását célzó politikai harcnak, és erőteljesen kiállt a progresszív ügyek mellett, elnyerve valamennyire a balszárny tiszteletét.

A Harris jelölését ellenző Biden-tanácsadók szerint azonban van egy nagy gond vele: az ambíciója. Ők inkább egy olyan csapatjátékost szeretnének Biden mellé, aki teljes erejével azon lesz, hogy támogassa az elnököt és programját, és attól tartanak, hogy a korábban az elnöki címre pályázó Harris saját politikai érdekeit fogja nézni, ha nehéz döntéseket kell meghozni, és akár Biden ellen is kész lehet fellépni, ha az a saját esélyeit növeli a következő elnökválasztáson.

Ez alapján inkább egy olyan jelöltnek van esélye, aki élvezi Biden teljes bizalmát, márpedig ezt Harris valamennyire eljátszotta, amikor egy 2019 júniusában tartott elnökjelölti vitán keményen nekiment Bidennek, gyakorlatilag majdnem rasszistának nevezve Barack Obama egykori alelnökét. A támadás személyesen is rosszul esett Bidennek, aki addig barátként tekintett Harrisre, és kérdés, mekkora tüske maradt benne e miatt.

Biden számára nagyon fontos szempont, hogy személyes jó kapcsolatban legyen majdani alelnökével, úgy, amint ő is baráti kapcsolatban volt Obamával, amikor nyolc éven át volt alelnök mellette. Ez alapján viszont nagy esélye lehet Susan Rice-nak.

Susan Rice, volt nemzetbiztonsági tanácsadó

Barack Obama elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója és az Egyesült Államok egykori ENSZ-nagykövete csak az elmúlt hetekben került elő, mint esélyes alelnökjelölt. Elsőre nem tűnik a legjobb választásnak: soha nem indult még voksoláson, a republikánusok éveken át támadták a Bengáziban lévő amerikai nagykövetség elleni merénylet miatt, jelöltsége nem hoz semmilyen államot, valamint a külpolitikai tapasztalata nem ad hozzá semmit a külpolitikában szintén nagyon jártas Biden jelöltségéhez.

Az 55 éves, fekete Rice-nak egy nagy előnye van minden más alelnökaspiránssal szemben: nagyon jó személyes kapcsolata van Bidennel, akivel szorosan együtt dolgoztak Obama elnöksége alatt. E mellett az első naptól kezdve készen áll majd arra, hogy segítse az elnökké választott Bident az amerikai külpolitika helyreállításában, ami a demokrata elnökjelölt egyik legfontosabb elnöki célja.

Rice támogtói szerint az sem jelent gondot, hogy soha nem vett részt választási kampányban, mert a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások következtében nincsen hagyományos választási hadjárat, és az elmúlt pár évben interjúkban és a közösségi oldalán bizonyította, hogy képes keményen szembeszállni a republikánusokkal.

De nem csak Rice az, aki nemzetbiztonsági kérdésekben erős jelölt lenne Biden mellett.

Tammy Duckworth szenátor

Az 52 éves, thai származású Tammy Duckworth, Illinois állam szenátora komoly fejtörést okozhatna a Trump-kampánynak, hiszen hogyan tudnának hatásosan támadni egy kitüntetett iraki veteránt, aki mindkét lábát elveszítette a háborúban. A főleg veteránügyi kérdésekkel és egészségüggyel foglalkozó politikus – az első szenátor, aki hivatali ideje alatt szülte meg a gyermekét – a támogatói szerint több választói csoportot is Bidenhez vonzana: a veteránokat, a kisebbségieket és persze a nőket.

Duckworth azt is bizonyította, hogy el tudja játszani a hagyományosan alelnökjelölti szerepet: a szokások szerint az elnökjelöltnél keményebben támadja az ellenfelet. Amikor a jobboldali Fox News kemény megmondóembere, Tucker Carlson megkérdőjelezte a hazafiasságát, mert nem ellenzi a rabszolgatartók emlékműveinek elbontását, a szenátor kijelentette, Carlson járjon egy mérföldet az ő lábain, és utána beszéljen arról, hogy szereti-e Amerikát vagy sem.

Gretchen Whitmer kormányzó

A progresszívok egyik kedvence, Elizabeth Warren szenátor mellett az egyetlen fehér jelöltesélyes, Gretchen Whitmer, Michigan állam kormányzója. Whitmer két éve nyerte meg a kormányzóválasztást, hogy nyolc év után újra demokrata politikus irányítása alá kerüljön az elnökválasztás szempontjából kulcsfontosságúnak számító állam.

Donald Trump 2016-ban alig több mint tízezer szavazattal nyert Michigan államban, és Whitmer támogatói abban bíznak, az ő segítségével be lehet biztosítani, hogy az állam idén a demokrata párost válassza. A helyi sajtó információi szerint Whitmer a között a 6–7 esélyes között van, akit a Biden-kampány a legkomolyabban fontolgat alelnökjelöltként. Whitmer a koronavírus-járvány elleni kemény fellépéssel tette magát ismertté az országban, és sok demokrata szavazó tiszteletét vívta ki a Trump-kormányzattal történt szóváltásaival, jelezve, hogy készen áll egy kemény kampányra.

Karen Bass képviselő

Rice-hoz hasonlóan csak mostanában kezdték emlegetni esélyesként Karen Bass kaliforniai képviselőnőt. A kongresszusi fekete frakció 66 éves vezetője erőteljes támogatókat tudhat maga mögött, több vezető demokrata politikus, köztük Nancy Pelosi házelnök is aktívan kiállt mellette.

A politikai karrierjét közösségi szervezőként kezdő Bass az első fekete házelnöke volt a kaliforniai törvényhozásnak, és széles körben tisztelt tagjává vált a washingtoni képviselőháznak. Olyan politikusként vált ismertté, aki kész a republikánusokkal is együtt dolgozni, kompromisszumokat kötni, ha arra van szükség. E mellett nyilvánvalóvá tette, hogy nem akar indulni az elnökségért, ami újabb jó pont számára a Biden-kampánynál.

Esetleges jelölése azonban rávilágít arra, hogy mire számíthatnak Bidenék a Trump-kampánytól.

Trumpék egy szocialista alelnököt szeretnének

A közvélemény-kutatások adatai szerint a választók többsége nem tartja fontosnak, hogy kit választ Biden alelnökjelöltjének, ám a Trump-kampány számára ez most az egyik legfontosabb kérdés. Miközben Trump komoly bajban van az idős szavazók és az elővárosokban élő, tehetősebb választók körében, az emberek nincsenek olyan rossz véleménnyel Bidenről, mint 2016-ban Hillary Clintonról, és ez Trump újraválasztását veszélyezteti.

A Trump-kampány most azzal próbálkozik, hogy Bident a Demokrata Párt balszárnyának bábjaként állítsa be, és össze akarják kötni olyan megosztó progresszív demokrata politikusokkal, mint Bernie Sanders vagy Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő. Ehhez a támadáshoz ideális lenne számukra egy olyan alelnökjelölt, akit a Biden-kampány a progresszív szavazók megnyerésére választana. Valaki, akit a „radikális baloldal” jelöltjeként tudnak támadni – írta az Axios.

A Trump-kampány már most megmutatta, hogyan nézne ez ki, miután egyre nagyobb figyelmet kapott a sajtóban Bass neve. Republikánus politikusok gyorsan el is kezdték támadni a képviselőnőt egy régebbi nyilatkozata miatt, amiben Fidel Castro kubai államfő halálát a „kubai nép nagy veszteségeként” értékelte a „Comandante en Jefe” címet használva.

Szombaton Marco Rubio, a számos kubai menekültnek otthont adó Florida republikánus szenátora egy újságíróknak tartott telefonos konferenciabeszélgetésen kijelentette: ha Bass lenne az alelnök,

ő lenne a legmagasabb pozícióban lévő Castro-szimpatizáns.

A republikánusok ki fogják használni, hogy Biden már 77 éves, és már utalt rá, hogy amennyiben most nyerne, a következő választáson már nem indulna újra, ami azt jelenti, hogy a mostani alelnökjelöltjével egyúttal megnevezi majd az ő utána következő demokrata elnökjelöltet. Ahogy azt Jason Miller, a Trump-kampány egyik magas rangú tanácsadója mondta az Axiosnak: Biden alelnökjelöltje „gyakorlatilag Biden élő politikai végrendelete” lesz.

Közben egy demokrata tanácsadó a Politico című lapnak kijelentette, reméli, hogy a Biden-kampány nagyon alaposan megnézi, kit választanak alelnökjelöltnek, mert