Trump hazudik, de hihetnek neki, újra elnök lehet

Életrajzírója szerint az elnök öntelt, elméje zavart, súlyosan nárcisztikus.

Interjút adott a Klubrádiónak Michael D’Antonio. A Pulitzer-díjas újságíró, író, a CNN kommentátora Az igazság Trumpról (The Truth About Trump) című könyv szerzője szerint Donald Trump hazugságban él. A legnagyobb hazugsága, hogy sikeres üzletember. Erre alapozta életét, elnökségét, de mindent apjának köszönhetett: a vagyonát örökölte, ő egyetlen vállalkozásban volt sikeres, amikor celebnek állt, tévéműsort vezetett A gyakornok (The Apprentice) címmel.

Életrajzírója felidézte, Trump, amikor interjúzta, mindig másra hárította először a felelősséget kudarcai miatt, de végül maga is elismerte, megbuktak a kaszinói, tönkrement a légitársasága, nem tudta menedzselni a Trump-tornyot sem.

Hamis mítoszt alakított ki magáról.

Azért dugdossa adópapírjait, mert kiderülne:

nem olyan sikeres, mint amilyennek mondja magát,

nem áldozott jótékony célokra semmit, hiába állítja.

Michael D’Antonio meggyőződése eddigi nyomozásai alapján, hogy az elnök hosszú évek óta nem fizet adót. Ha ezt a szavazók megtudnák, valószínűleg sokan nem voksolnának rá.

Szerinte hihető az is, amit Trump unokahúga írt most megjelenő könyvében, hogy végzős gimnazistaként egy Joe Shapiro nevű fiúnak fizetett azért, hogy helyette írja meg az írásbeli vizsgát. Az elnök

egész életében megpróbálta kijátszani azt a rendszert, amely őt kordában akarta tartani.

Az nevetséges, amikor saját mentális képességeit méltatja, mert fogalma sincs a lélek mélységeiről, az intelligenciáról, a kognitív képességekről. Nem is érdeklik az ilyen dolgok, kifejezetten távol tartja magát tőle, hogy kiismerje az emberek, a világ működését.

Értelme nincs annak, amit mond. Számos jel utal arra, hogy zavart elme, hogy súlyos nárcisztikus hajlamai vannak.

Amikor beszélgettek, minden témát úgy tálalt, értelmezett, hogy abból csakis ő jöjjön ki jól.

Mint félős kisfiú az ágy alatt

Mindig utalt arra, hogy szeretné, ha a könyvem hízelgő lenne rá nézve, hogy dicsérjem, hogy tápláljam a róla kialakított mítoszt.

Amikor megmondta neki, hogy nem ez a cél, közölte, hogy akkor ez egy nagyon rossz könyv lesz.

Hihetetlenül öntelt, aki képtelen saját magán kívül bárki másban értéket felfedezni.

Ráadásul képességei sokat romlottak, 30-40 évesen még elég jól, összetett mondatokban, meggyőzően, lényegre törően beszélt, de az utóbbi évtizedekben „fokozatosan leépült beszédkészsége”. Sokan úgy vélik, szándékosan váltott stílust, de D’Antonio ezt kétli, szerinte

egyszerűen mentális képességei romlottak le, és sajnos ennek kárát egy ország látja.

A koronavírus-járványért is másokat tesz felelőssé, miközben nem csinál semmit.

Olyan ez, mint amikor jön a sárkány a mesékben és a kisfiú félelmében az ágy alá bújik, mert nem tud vele megbirkózni.

Amikor az Egyesült Államok újra a rasszizmus válságával küzd, akkor az elnöke inkább áll a rasszizmus, mint az egység oldalán, és bár most nem áll nyerésre, de van esélye, hogy újraválasszák.

Sőt, nagyobb az esélye, mint ahogy azt a politikai elemzők feltételezik.

Trump ugyanis képes feltüzelni az embereket nem feltétlenül igaz és még csak nem is fontos kérdésekkel. Most például azt állítja tévés hirdetésében, hogy Joe Biden nem akarja fizetni mostani formájában a rendőrséget, miközben arra utal, hogy a fehéreknek a feketéktől tartaniuk kell. Már korábban sem képességei miatt került a Fehér Házba, hanem azért, mert rájátszott a félelemre, hogy a fehérek elveszítik dominanciájukat. Erejét máig az adja, hogy megosztja a társadalmat. Míg Barack Obama a tíz legjobb amerikai elnök közé kerül majd a történelem lapjain, Trump a három legrosszabb közé – mondta a Klubrádiónak Michael D’Antonio.

Kiemelt kép: Donald Trump a Beast (Fenevad) nevű limuzinjában. Az autó legalább 20 centi vastag ajtóit golyó- és repeszálló acélból öntötték, a golyóálló ablaküvegek kb.13 centi vastagságúak. MTI/EPA/Erik S. Lesser