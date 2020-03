Amerikai tinik azzal szórakoznak, hogy leköhögik a boltokban a termékeket

Erre nehéz mit mondani.

A New York Post ír arról, hogy a purcelville-i rendőrség Facebookon számolt be egy nemcsak értelmetlen, de káros trendről is:

több videó is felkerült az internetre, amin fiatalok láthatóak, akik azzal szórakoznak, hogy leköhögik az árukat a boltokban.

Mint írják, a szülők segítségét kérik abban, hogy hasonló terveikről lebeszéljék a gyerekeiket és nézzék meg a közösségi médiás posztjaikat, hátha már cselekedtek is hasonlót. A posztban meg nem nevezett bolt már eltávolította az érintett gyümölcsöket és zöldségeket. Az elkövetőket egyelőre nem találták meg.

Kiemelt kép: Justin Sullivan/Getty Images