Franciaországban le kell zárni a tengerparti sétányokat

A koronavírus-járvány terjedése miatt Franciaországban két hétre kihirdetett kijárási korlátozások meghosszabbítása „több mint valószínű szükséges” lesz a francia egészségügyi hatóságok szerint, miközben az általános karantén harmadik napján Korzikán, a Francia Riviérán és Bretagne-ban a polgármesterek egymás után zárták le a partra vezető utakat, miután megítélésük szerint a napos tavaszi időben a franciák túl sok időt töltenek a szabadban.

A pandémia dinamikája azon múlik, hogy mindenki betartja-e az egészségügyi előírásokat és az elkülönülést,

mondta csütörtökön Genevieve Chene, a francia közegészségügyi ügynökség igazgatója a Franceinfo hírrádióban, hozzátéve, hogy a betegség terjedésében 2-4 hét múlva várható csak jelentős fékeződés.

Az egészségügyi hatóságok szerda esti tájékoztatása szerint 89-cel 264-re nőtt a Covid-19 vírusfertozés áldozatainak száma. A járvány januári kezdete óta 9134 fertőzöttet diagnosztizáltak, közülük 3626-an vannak kórházban, 931-en intenzív osztályokon. A súlyos betegek fele 60 évesnél fiatalabb, de az elhunytak 93 százaléka 65 esztendősnél idősebb volt.

A kedd délben érvénybe lépett kijárási korlátozások ellenére, amelyek megszegése 135 eurós (mintegy 46 ezer forintos)helyszíni bírságot von maga után, még mindig viszonylag sokan járnak el sétálni, futni, kerékpározni vagy családosan kirándulni.

Emmanuel Macron államfő szerint a franciák nem veszik elég komolyan a kijárási korlátozásokat.

Amikor azt látom, hogy az emberek továbbra is kijárnak a parkokba, a tengerpartra vagy a piacokra, úgy vélem, hogy nem értették meg az üzenetet,

mondta a francia elnök csütörtök délután a párizsi Pasteur Intézetben a koronavírus elleni oltóanyagon dolgozó kutatóknál tett látogatásán.

Egyesek azt hiszik, hogy hőstettet hajtanak azzal végre, hogy megszegik a szabályokat. Hát nem, hülyén viselkednek és főleg a saját egészségüket veszélyeztetik,

fogalmazott Christophe Castaner belügyminiszter az Europe 1 kereskedelmi rádióban.

A kijárások korlátozásának ellenőrzésére az utcákra vezényelt 100 ezer rendőr és csendőr a korlátozások első 24 órája alatt 70 ezer embert igazoltatott, és 4095 esetben szabott bírságot azokra, akik nem indokolt esetben, vagy igazolás nélkül hagyták el a lakhelyüket.

A dél-franciaországi és breton tengerparti helyeken azonban még mindig sokan futottak vagy kerékpároztak – igazolással – , de olyanok is voltak, akik horgászni indultak. A koronavírus egyik első franciaországi gócpontjában, a breton Morbihan megyében ezért március 31-ig a hatóságok lezárták a tengerpartokat és az odavezető gyalogösvényeket. Hasonló rendeletek jelentettek meg dél-franciaországi településeken, Nizzában, Marseille-ben és Cannes-ban is, ahol mostantól a tengerparti sétálás is 135 eurós bírságot von maga után.

Párizsban a parkokat már hétfőn lezáratta a fővárosi önkormányzat, de az utcákon délutánonként sokan sétáltak családosan.

A karanténszabályok szerint a franciák csak indokolt esetben hagyhatják el az otthonukat és csak a lakókörzetükben mozoghatnak: amennyiben nem lehetséges megoldani az otthoni munkavégzést, elmehetnek a munkahelyükre, ahogy vásárolni, orvoshoz is, vagy kutyát sétáltatni és egyénileg sportolni is engedélyezett, de nem csoportosulhatnak.

A francia kormány közben jelezte, hogy 50 millió eurót és 170 hotelszobát biztosít Párizsban a hajléktalanok elszállásolására az általános karantén időszakára.

Az a cél, hogy minden hajléktalannak fedelet biztosítsunk az elkülönítés időszakában,

mondta Julien Denormandie lakhatási miniszter a France Inter francia közrádióban. Az Accor szállodacsoport hatszáz szobát ajánlott fel a kormánynak, amely két olyan befogadóhely megnyitását is tervezi, ahol olyan hajléktalanokat helyeznek fel, akik potenciálisan fertőzöttek, de kórházi ellátásra még nem szorulnak.

Emmanuel Macron egyébként csütörtökön azt kérte a vállalatoktól, hogy az egészségbiztonsági előírások betartásával mindenképpen folytassák a munkát és a termelést.

Kiemelt kép: AFP/JEROME GILLES/NURPHOTO