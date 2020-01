Egy évig ütötték, de még mindig Obama volt alelnöke a legesélyesebb demokrata elnökjelölt

Alig három hét, és a Demokrata Párt szavazói – elsőként Iowa államban, majd New Hampshire-ben – dönthetnek arról, hogy kit szeretnének Donald Trump ellen indítani a novemberi elnökválasztáson. A már majdnem egy éve tartó belső kampány rendesen megritkította a több mint 20 jelöltből álló mezőnyt, és miközben egymás után tűntek el a süllyesztőben a fiatal politikusok, a hajrára a két nagy öreg maradt a legnagyobb esélyes: a 77 éves Joe Biden és a 78 éves Bernie Sanders. Igaz, az elsőként szavazó két államban nagyon közel van hozzájuk a 70 éves Elizabeth Warren és a hármójukhoz képest fele annyi idős Pete Buttigieg.

A jellemzően fiatal demokrata szavazók Twitteren tömörülő balszárnya biztos volt benne, hogy Biden mostanra rég nem lesz versenyben, de az aktívan politizáló progresszívok rémületére Barack Obama volt alelnöke még mindig stabilan áll a demokrata mezőny élén. A középutas, mérsékelt politikát folytató Bident tulajdonképpen azelőtt leírták, hogy bejelentette volna indulását, és csak legyintettek, amikor valaki esélyesként hivatkozott rá, egymás után sorolva az okokat, miért esélytelen 2020-ban:

Azonban most, három héttel azelőtt, hogy az Iowa államban tartott előválasztással megkezdődnek a több hónapon át tartó szavazások, még mindig Biden az éllovas.

A RealClearPolitics közvélemény-kutatási átlaga szerint a demokrata választók majdnem 30 százaléka szeretné őt elnökjelöltnek. A második helyen a szociáldemokrata nézeteiről ismert Sanders áll picit több mint 20 százalékos támogatottsággal, akit a liberális ikonnak számító Elizabeth Warren szenátor követ majdnem 15 százalékkal. A többi, még versenyben lévő jelölt közül senki más nincsen 10 százalék felett.

Biden mindezt úgy érte el, hogy egy másik jelöltet sem ért annyi támadás az előválasztási kampány alatt, mint őt, támogatói mégsem hátráltak ki mögüle. Alighanem mert őt tartják a legesélyesebbnek arra, hogy legyőzze Trumpot. Biden pedig pont erre tette fel kampányát, ez a legfőbb érve arra, hogy miért ő legyen a demokrata elnökjelölt.

Támogatói szerint ő lehet az, aki meg tudja szólítani azokat a főleg fehér, munkásosztálybeli szavazókat, akik hatalomra segítették Trumpot, valamint azokat a republikánusokat és függetleneket, akik nem akarnak „szocialista forradalmat”, de szeretnének megszabadulni a jelenlegi elnöktől. Ezt vallják azok a demokrata képviselők is, akik olyan választási körzetekben tudtak nyerni, ahol a 2016-os elnökválasztáson a többség Trumpra szavazott. Belső közvélemény-kutatásokra hivatkozva állítják, hogy a végső győzelemhez a demokratáknak egy mérsékelt, a republikánusokkal együttműködni képes elnökjelöltet kell indítaniuk.

A progresszív aktivisták is ráébredtek arra, hogy Biden keményebb ellenfél, mint gondolták, és késői támadást is indítottak ellene. Szerintük téves az az elképzelés, hogy egy mérsékelt jelölttel lehetne legyőzni Trumpot, és azt vallják, olyan politikusra van szükség, aki nagy és lelkes tömegeket képes megmozgatni, mint Sanders vagy Warren.

Kettőjük közül azonban Sanders az, aki a legjobb pillanatban, az előválasztások megkezdése előtti pillanatokban erősödött meg.

Három hónappal ezelőtt úgy tűnt, Bernie Sanders elnökjelölti reményei elúsznak, miután kampánykörútján szívinfarktus miatt kellett kórházba szállítani. A politikus, aki 2016-ban egy forradalmi hangulatú kampánnyal majdnem legyőzte a párt teljes támogatását élvező Hillary Clintont, akkor már csak a harmadik helyen állt Biden és Warren mögött, és úgy tűnt, a pár balszárnya inkább Warren mögé sorakozik fel.

Azóta azonban Warren visszaesett a kutatások szerint, Sanders pedig egyre inkább tűnik a végső győzelemre is esélyes jelöltnek. Egy múlt pénteken közzétett közvélemény-kutatás eredményei szerint Iowában ő áll az első helyen: 20 százalék választaná elnökjelöltnek. A második előválasztást tartó New Hampshire államban is ő vezeti a mezőnyt, ahol sikerült megszerezniük egy olyan szakszervezet támogatását, ami szavazók tízezreit tudja mozgósítani.

Sanders kampánya megérezte a lehetőséget, és 2020-at olyasvalamivel kezdték, amitől eddig óvakodtak. Elkezdték támadni Joe Bident, kritizálva külpolitikai döntéseit vagy több évtizedes szavazatait abból az időből, amikor még szenátor volt. Ahogy azt Sanders összefoglalta egy Twitter-üzenetben: Biden az iraki háború mellett volt, olyan kereskedelmi egyezményeket támogatott, amik több millió amerikai munkahelyet szüntettek meg, valamint egy olyan csődtörvényt, amely katasztrofális volt a munkáscsaládok számára.

Joe Biden helped lead the effort for the war in Iraq.

He voted for trade deals that cost us millions of jobs.

He pushed a bankruptcy bill that has been disastrous for working families.

That is not the kind of record that will bring forth the energy we need to defeat Trump. pic.twitter.com/6LTlYrsK5Z

— Bernie Sanders (@BernieSanders) January 7, 2020