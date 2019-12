Folyóból előkerülő testrészek és Napóleon-mániás tudós az utóbbi idők legbizarrabb gyilkossági ügyében

A korábban a Sorbonne-on is vendégtanító 63 éves orosz docens fűrésszel vágta fel 24 éves szerelmét és tanítványát.

Ahogy néhány hónapja a maugli-gyerek kifejezés uralta az orosz sajtót, úgy lepte el az utóbbi hetekben a helyi hírportálokat egy jelzős szerkezet, a „darabolós docens”. Az egész országot megrázta egy hihetetlenül bizarr eset: ahogy egy helyi publicista mondja, az elmúlt húsz évben nem történt ennél szentpéterváribb gyilkosság. A bűncselekmény november 7-én éjjel történt: Oleg Valerjevics Szokolov, a Szentpétervári Állami Egyetem (SZPbGU) 63 éves docense, a történelemtudományok kandidátusa, a Francia Köztársaság Becsületrendjével kitüntetett tudós különös kegyetlenséggel végzett barátnőjével, a 24 éves Anasztaszija Jescsenkóval, aki egyben tanítványa és néhány tanulmányának társszerzője is volt.

Az egyik verzió szerint féltékenységi dráma áll a háttérben: a tragédia estéjén a lány egy barátja születésnapjára volt hivatalos, a történész hallani sem akart róla, hogy Anasztaszija elmenjen, erőszakkal visszatartotta, az egyetemista elrohant, és amikor visszatért a holmijáért, a docens lelőtte. Egy másik feltételezés szerint a nőt álmában gyilkolta meg a tanár: veszekedtek, majd a nő lefeküdt és már aludt, amikor párja halántékon lőtte, majd még háromszor meghúzta a ravaszt.

Vacsora a holttesttel

A történészt két nappal később tartóztatták le, meglehetősen különös körülmények között: egy taxis észrevette, hogy egy idős férfi vergődik a Mojka folyóban. Értesítette a hatóságokat, a rendőrök kihúzták a vízből Szokolovot, akinek a hátizsákjában a gyilkos fegyver mellett levágott női kezeket találtak – a történész épp a gyilkosság nyomait igyekezett eltüntetni.

Mint kiderült, a tragikus este után a holttestet a lakásában rejtette el, ahol a következő nap meglátogatták az ismerősei. Mulatoztak, a vendégek nem is sejtették, hogy a szomszéd szobában egy holttest fekszik.

November 9-én reggel Szokolov vásárolt egy fűrészt, azzal levágta a nő lábait, majd bedobta azokat a Mojkába. Mindezt az utcai biztonsági kamerák is rögzítették:

Ezek után visszament, és folytatta a holttest feldarabolását. Közben összeroppant, inni kezdett, így amikor az újabb testrészekkel a folyóhoz ért, már részeg volt. A levágott kezeket tartalmazó hátizsákot bedobta a vízbe, de a táska nem süllyedt el, így Szokolov megpróbálta lenyomni. Ekkor esett maga is a Mojkába. Később a Szokolov lakásán házkutatást tartó rendőrök a lefejezett holttest több darabjára és egy véres fűrészre bukkantak. November 11-én egy járókelő a Jekatyeringofka folyóban – három és fél kilométerre a docens elfogásának helyszínétől – további testrészeket vett észre.

A történészt letartóztatták, jelenleg előzetes letartóztatásban van. A gyilkosság hírének nyilvánosságra kerülése után az egyetemről elbocsátották.

„Hát ennyi az indíték”

A bíróságon a férfi beismerte és megbánta tettét. A meghallgatása során az idegei felmondták a szolgálatot, ezért a tárgyalást pár percre be kellett rekeszteni – ezen a videón 1:30-nál látható a kiborulása. Amikor a gyilkosság indítékáról kérdezték, a vádlott azt mondta, szerették egymást Anasztaszijával, össze akartak házasodni, de a nő a végén egyre agresszívebb lett.

Nem értettem, mi történik. Ideális társnak tűnt, de egy idő után egyre jobban kezdett hasonlítani egy szörnyetegre valami rémes meséből. Hát ennyi az indíték

– mondta a bíróság előtt a férfi. Szokolov egyébként szót sem ejtett az említett születésnapról: arra hivatkozott, hogy Jescsenko kiborult, miután kiderült, hogy a történész a saját gyerekeivel töltené a hétvégét. A gyanúsított szerint barátnője agresszív lett, késsel támadt rá.

Más indítékokat sejt az áldozat anyja: Galina Jescsenko szerint lánya ott akarta hagyni a férfit, többek között azért, mert Szokolov ellenőrzés alatt tartotta, és Anasztaszija már a szakítás tényét közölte is vele, de a docens ezt nem tudta feldolgozni. A lány szülei, akik – többi közt a jelentős korkülönbség miatt – a kezdetektől fogva ellenezték ezt a kapcsolatot, november közepén akarták meglátogatni Anasztasziját Szentpéterváron. Az anya szerint lánya még ez előtt akart szakítani a történésszel.

Bonaparte Szokolov

Történészberkekben – a korábban a Sorbonne-on is vendégelőadó – Oleg Szokolovot ismert Napóleon-szakértőként tartják számon. Tanítványai szigorú tanárként, hangulatemberként és remek előadóként írják le, aki sosem tűrte az ellenvéleményt. Ha valaki nem értett vele egyet abban, hogy Napóleon kiváló államférfi volt, biztos volt a bukás a vizsgán. A tanárra egyébként a gyilkossággal kapcsolatos híranyagokban is olykor Bonaparte Szokolovként hivatkoznak.

A sajtó által megkérdezett egyetemi munkatársak szerint a gyanúsítottnak egyetlen kollégájával sem volt soha konfliktusa. Ennek némiképp ellentmond, hogy egy, az intézményben dolgozó másik történész szerint már egy éve írt az egyetem vezetésének arról, hogy szerinte a docens nem normális. Oleg Szokolov a történelmi újrajátszás, azaz egy történelmi korszak vagy esemény élő szereplőkkel történő bemutatásának rajongója volt, gyakran öltözött be Napóleonnak. Az alábbi videó egy ilyen történelmi bemutatón készült, Szokolov a francia hadvezérnek öltözve látható benne.

Ezen pedig előadást tart – szintén Napóleonként.

Egyes vélemények szerint a magánéletben is hirtelen haragú, labilis, neurotikus történész személyisége a történelmi szimulálások során teljesen átalakult: ilyenkor tényleg Napóleonnal azonosította magát. Sajtóhírek szerint a történész a gyilkosság után arra készült, hogy Napóleon-jelmezben végez magával a Péter-Pál erőd területén.

Barátnő és kolléga

Anasztaszija Jescsenko nemcsak diákja, de több tanulmányban társszerzője is volt. A lány is rajongott a korabeli ruhákért, történelmi viseletekért. Az alábbi videón egy 2016-os németországi bálban táncolnak együtt (8:25-től):

Egy októberi jekatyerinburgi tudományos szemináriumon még mindketten, a gyilkos és áldozata is az előadók között voltak; a Facebookra felkerült néhány fotó az eseményről, ezeken Jescsenko és Szokolov is szerepel, egy orosz lap fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy nem egymás mellett foglaltak helyet. A RIA Novosztyi megszólaltatta a lány egykori iskolájának igazgatónőjét, aki „egy nagyon pozitív család tehetséges gyerekeként” írta le Anasztasziját. Igencsak kételkedik benne, hogy egykori tanítványa képes lett volna bárkire is késsel támadni.

Anasztaszija Jescsenkót november 16-án temették el szülővárosában, Kubanyban.