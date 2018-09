Megint szabadabb a vásár: gyerekpornót tessék!

Majdnem két hónap telt el. A pennsylvaniai szövetségi fellebbviteli bíróság az Egyesült Államokban augusztus harmadikán alkotmányellenesnek minősítette és gyakorlatilag kiüresítette a U.S. Code Title 18 Section 2257 Regulations névre hallgató szabályzatcsomagot, mindenféle komoly sajtóvisszhang nélkül. Indoklása szerint a szabályzatcsomagban előírtak nem összeegyeztethetőek a szólásszabadsággal és a megalapozatlan házkutatástól való védelemmel. A 2257-es számú szabályzat arról rendelkezik, hogy a pornóproducereknek kötelező nyilvántartani a forgatásokon résztvevők korát, illetve arról, hogy az FBI ezeket a nyilvántartásokat bármikor ellenőrizheti.

A döntés – ha az igazságügyi minisztérium nem lebbez fel és győz csodával határos módon –, az eddiginél is könnyebbé és jövedelmezőbbé teszi majd a gyerekpornó gyártását és terjesztését. Lelövöm a poént: ez a per célja, nem a kellemetlen velejárója volt.

Becslések szerint az internetes pornótartalomnak már most is körülbelül egyötödét teszi ki a gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélés és kizsákmányolás. Csak hogy tiszta legyen: az internet durván egyharmada pornó. Ennek az egyötödéről beszélünk – egyelőre.

A pereskedés majdnem 14 éve folyik, a felperes Free Speech Coalition (Szövetség a Szólásszabadságért) így fogalmaz:

2005 óta harcolunk ezért, és több mint egymillió dollár volt eddig a perköltség. De bármilyen sokba kerül is ez a per, elképzelni sem tudok a miénknél nyomósabb érvet ennek az üzletágnak a támogatására. Ez a túlbonyolított, erkölcsi alapú szabályozás sok-sok milliós költséget okozott az iparnak, és a felnőtt producereket, a színészeket, a sajtót és egyéb munkatársakat kiszolgáltatta a szövetségi kormány súlyosan elfogult vádaskodásának. […] Ez a történelmi jelentőségű döntés hatalmas győzelmet jelent Szövetségünk számára, és szélesebb értelemben is fontos precedenst teremt a szólásszabadság ügyének.