Rend a polcokon, élet a boltok mögött – a Mecsek Füszért története Villánytól a vidéki Magyarországig

Hetvenöt év

A háború utáni évek élelmiszerhiányától a mai digitalizált logisztikáig hosszú út vezetett, de a lényeg nem változott: a bolt akkor is a közösség tere volt.

„A vállalat soha nem állhat meg, hanem folyamatosan fejlődnie és növekednie kell. Ennek köszönhető, hogy 75 évvel az alapítás után is meghatározó szereplők vagyunk az élelmiszer-kiskereskedelemben” – mondja Nagy Lajosné Zsuzsa, vezérigazgató.

A cég ma 200 településen, 256 boltban működik, és minden egység mögött ott van ugyanaz az elv: a minőség, amit nem lehet automatizálni – mert mögötte ott van az ember.



Villány: ahol a bolt több, mint bolt

Világosabb, barátságosabb bolt, tele áruval, nagy választékkal. Villányban, a borvidék szívében, a Mecsek Füszért legújabb üzlete igazi mintapélda lett.

A 110 milliós felújítás után a bolt tágasabb és szebb lett, de nem a dizájn a lényeg, hanem az, amit ad: a vásárlói élményt.

„Nem vártunk robbanásszerű forgalomnövekedést, de azt tapasztaltuk, hogy az emberek gyakrabban és szívesebben térnek be. Ez a legjobb visszajelzés” – mondja Nagy Lajosné Zsuzsa.

A faluban a bolt több, mint ellátóhely – találkozási pont.

A reggeli köszönések, a visszajáró vásárlók, a polcok rendje mind azt üzenik: hazaértél.

Fejlődés csendben



Az elmúlt években a Mecsek Füszért 8 milliárd forintot fordított fejlesztésekre. A legnagyobb lépés a veszprémi logisztikai központ teljes megújítása volt – 3,5 milliárd forintos beruházással, zömében saját forrásból. Itt, a háttérben dől el, hogy a boltok polcain mi, mikor és hogyan kerül a helyére. Ez az a világ, amit a vásárló nem lát: raklapok, komissiózó sorok, pontos menetrendek – a rendszer, ami csendben dolgozik, hogy a boltban minden zökkenőmentes legyen. A cég filozófiája egyszerű: a jó működés nem látványos, csak érzékelhető.



A Coop Rally napja



Céllövölde, kóstoló, elismerések és találkozók, régi barátok… mindez egy helyen, a Mecsek Füszért udvarán. A Coop Rally villányi állomásán a bolt más arcát mutatta: a mindennapi működés ünnepét. A résztvevők körbejárták az üzletet, belestek a háttérbe, a raktárba, a logisztikai területre.

„A Coop Rally nemcsak szakmai program, hanem közösségi esemény is. Fontos számunkra, hogy megmutathattuk, milyen értékek mentén dolgozunk – ez nemcsak a Mecsek Füszért, hanem az egész Coop közösség büszkesége” – mondja Nagy Lajosné Zsuzsa.

A Mecsek Füszért ma naponta több mint 60 ezer vásárlót szolgál ki – évente közel 18 millió alkalommal nyílik meg egy Coop ajtaja a hálózatban. De a számoknál fontosabb az érzés:

hogy a bolt még mindig az a hely, ahol a nap is beköszön.

És valóban: a Coop ott van minden település szívében, ahol még van idő egy szóra, egy mosolyra, egy apró figyelmességre. Itt nem csak vásárolsz. Coop – ahol hazaérsz.