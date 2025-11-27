Rend a polcokon, élet a boltok mögött – a Mecsek Füszért története Villánytól a vidéki Magyarországig

Hetvenöt év
A háború utáni évek élelmiszerhiányától a mai digitalizált logisztikáig hosszú út vezetett, de a lényeg nem változott: a bolt akkor is a közösség tere volt.
„A vállalat soha nem állhat meg, hanem folyamatosan fejlődnie és növekednie kell. Ennek köszönhető, hogy 75 évvel az alapítás után is meghatározó szereplők vagyunk az élelmiszer-kiskereskedelemben” – mondja Nagy Lajosné Zsuzsa, vezérigazgató.
A cég ma 200 településen, 256 boltban működik, és minden egység mögött ott van ugyanaz az elv: a minőség, amit nem lehet automatizálni – mert mögötte ott van az ember.
Villány: ahol a bolt több, mint bolt
Világosabb, barátságosabb bolt, tele áruval, nagy választékkal. Villányban, a borvidék szívében, a Mecsek Füszért legújabb üzlete igazi mintapélda lett.
A 110 milliós felújítás után a bolt tágasabb és szebb lett, de nem a dizájn a lényeg, hanem az, amit ad: a vásárlói élményt.
„Nem vártunk robbanásszerű forgalomnövekedést, de azt tapasztaltuk, hogy az emberek gyakrabban és szívesebben térnek be. Ez a legjobb visszajelzés” – mondja Nagy Lajosné Zsuzsa.
A faluban a bolt több, mint ellátóhely – találkozási pont.
A reggeli köszönések, a visszajáró vásárlók, a polcok rendje mind azt üzenik: hazaértél.
Fejlődés csendben
Az elmúlt években a Mecsek Füszért 8 milliárd forintot fordított fejlesztésekre. A legnagyobb lépés a veszprémi logisztikai központ teljes megújítása volt – 3,5 milliárd forintos beruházással, zömében saját forrásból. Itt, a háttérben dől el, hogy a boltok polcain mi, mikor és hogyan kerül a helyére. Ez az a világ, amit a vásárló nem lát: raklapok, komissiózó sorok, pontos menetrendek – a rendszer, ami csendben dolgozik, hogy a boltban minden zökkenőmentes legyen. A cég filozófiája egyszerű: a jó működés nem látványos, csak érzékelhető.
A Coop Rally napja
Céllövölde, kóstoló, elismerések és találkozók, régi barátok… mindez egy helyen, a Mecsek Füszért udvarán. A Coop Rally villányi állomásán a bolt más arcát mutatta: a mindennapi működés ünnepét. A résztvevők körbejárták az üzletet, belestek a háttérbe, a raktárba, a logisztikai területre.
„A Coop Rally nemcsak szakmai program, hanem közösségi esemény is. Fontos számunkra, hogy megmutathattuk, milyen értékek mentén dolgozunk – ez nemcsak a Mecsek Füszért, hanem az egész Coop közösség büszkesége” – mondja Nagy Lajosné Zsuzsa.
A Mecsek Füszért ma naponta több mint 60 ezer vásárlót szolgál ki – évente közel 18 millió alkalommal nyílik meg egy Coop ajtaja a hálózatban. De a számoknál fontosabb az érzés:
hogy a bolt még mindig az a hely, ahol a nap is beköszön.
És valóban: a Coop ott van minden település szívében, ahol még van idő egy szóra, egy mosolyra, egy apró figyelmességre. Itt nem csak vásárolsz. Coop – ahol hazaérsz.
A COOP 2006 óta rendezi meg a hazai élelmiszer-előállítást testközelből bemutató Coop Rallyt; eddig 151 magyar vállalkozás kapott reflektorfényt. Az idei, XIX. Rally résztvevői között volt a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a TUTTI Kft., a Lipóti Pékség Kft., a Szatmári Malom Kft., a Tolnatej Zrt., a Mogyi Kft., valamint két Coop üzlet – az italgyártástól, a sütő- és malomiparon át, a tejiparig és a snackgyártásig, végül a kiskereskedelemig több ágazat is fókuszba került. A COOP egész évben azért dolgozik, hogy a vásárlók a magyar alapanyagból, magyar munkaerővel készült, minőségi és biztonságos termékeket válasszák.