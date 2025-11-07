Miről tárgyalnak?

Sok mindenről, ezek egy részét a Bloomberg előre megírta. A legfontosabb viszont már az ajtóban előkerült. A magyar kormány szeretné, ha mentességet kaphatna a két nagy orosz olajcégre kivetett szankciók alól, ezek ugyanis a gyakorlatban ellehetetlenítik, hogy orosz olajat vásároljunk. A Trump-kormány ezt eddig nem adta meg, sőt, még azt sem hagyta jóvá, hogy ezeknek a cégeknek a nyugati érdekeltségeit egy viszonylag Putyin-barát cég, a Gunvor vásárolhassa fel.

Szintén tárgyalni kell a Gazprombankra kivetett szankciókról is, ezek ugyanis a paksi bővítést lehetetlenítik el, és a mentesség, amit ezek alól kaptunk, év végén lejár. Magyarország komoly atomenergia-szerződést köthet a Westinghouse nevű amerikai céggel.