Magyar Péter: Orbán Viktor közvetlen családjában is van olyan, aki a Fidesz-kormány megszűnésének drukkol

Nagyon sokan drukkolnak, a miniszterelnök közvetlen családjában is, hogy ez a hatalom megszűnjön és hogy egy normális Magyarországot tudjunk építeni,

jelentette ki Magyar Péter az Egyenes Beszédben péntek este.

A Tisza elnöke ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy honnan jutott hozzá ahhoz az információhoz, miszerint Polt Péter távozik a Legfőbb Ügyészség éléről, vagy honnan kapta meg azt a hangfelvételt, amelyet csütörtökön tettek közzé és amelyen a honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a kormány szakít az eddigi béketevékenységeivel.

Magyar Péter szerint a kormányhoz közeli körök szivárogtattak, mert „a Karmelitában sokan már nem ennek a kormánynak szurkolnak”. A politikus azt állította, hogy az alsóbb szinteken dolgozó kormánytisztviselők nagyot csalódtak a Fideszben és drukkolnak a kormányváltásnak, sőt, Orbán Viktor közvetlen családjában is, de ezt nem kívánta bővebben kifejteni.

Az ellenzéki politikus a honvédséggel kapcsolatban elmondta azt is, hogy önmagában a haderőfejlesztéssel nincs gond, főleg ilyen időkben, de nem csak vasból áll egy hadsereg, szükség van személyi fejlesztésekre is, és a Tisza-kormány erre fog majd törekedni.

Az interjúba szóba került az a nemrégiben hozott európai uniós bírósági ítélet, amelynek értelmében az adósok csak a kapott összeggel tartoznak, az árfolyamkülönbözet összes terhét a pénzintézetnek kell viselnie. Magyar azt állította, hogy választási győzelme esetén a Tisza elő fogja venni ezt a kérdést, és részben ennek az ítéletnek alapján rendezni fogja a devizahiteles-kérdést, a bankok és a Bankszövetség közreműködésével. A Tisza elnöke megjegyezte, hogy Polt Péter sem ebben az ügyben, sem más politikai bűnök miatt nem vetetett senkit őrizetbe.

Magyar Péter azt is említette, hogy a párt készen áll arra is, hogy kormányon olyan választási törvény-reformot készítsen elő, amely a kisebb pártoknak is kedvezni fog.