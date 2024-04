Nagy Ervin ma százezer emberrel lenne elégedett

Nagy Ervin ott lesz a mai demonstráció színpadán.

Erről a Népszavának adott interjújában beszél a színész.

Azt mondja, nem valószínű, hogy szavalni fog, inkább „kicsit hátrébb vonulok, mert azt szeretnénk, ha a körülöttünk lévő emberek közül egyre többen megszólalnának, mert fontos érezni, hogy nem csak ketten-hárman megyünk előre; fontos, hogy mások is beszéljenek szakpolitikai kérdésekben is, akár a szegénység, a felzárkóztatás témakörében, hogy megszólaljon orvos, vagy külföldre szakadt hazánkfia”.

Akkor lenne elégedett, ha legalább százezer ember venne részt a demonstráción.

Jellemezte Magyar Pétert és politikai mozgalmát.

„Ő a megtestesítője annak, amit én egy politikustól várok. Egyébként nem tud olyan nagyon különleges dolgot, én sem várok semmi bonyolultat, sőt, éppen a normalitást várom el. (…) Szerintem milliós nagyságrendű az az embercsoport, amely normál európai léptékekben gondolkodik, és politikai értelemben nem annyira aktív, mivel nem egy szélsőséges fajta. Ezt képviseli számomra Péter, aki olyan hatékonysággal képes ezt a közepet megszólítani és megtámadni a jelenleg regnáló hatalmat, hogy az védekezésre kényszerül és lépéshátrányba szorul. Valójában nem született szerintem eddig a Kárpát-medencében politikai talentum, aki ekkora sebességgel ilyen eredményt ért el. 1992-ben ilyen lehetett Orbán Viktor. (…) Van benne egyfajta szónoki mértéktartás, nem kerül önmaga hatása alá, a mondanivalója mindig fontosabb, mint a saját személyisége. Erre születni kell, hogy valaki kemény legyen, karizmatikus legyen, de ne érezd azt, hogy túlszerepli a mondandóját. Mer beszélni nemzetről, mert ő ebben nőtt fel. Ez az a plusz, amit például egy baloldalról induló politikus nem tud elérni, mert mindig „no go zóna” bármiféle nemzeti szimbólum használata.”

Nagy Ervin szót ejtett arról is, hogy saját magát hová helyezi a poltikai térképen.

Rólam jó ideje lehet tudni, hogy nagyjából ugyanannyi jobboldali értéket is képviselek, mint baloldalit. Velem sokan szimpatizálnak a jobboldalon, imádják a Kincsemet, többek között Orbán Viktor gyerekei is. Nehéz velem mit kezdeni, mert nem pattogtam soha a baloldalon, hazafi vagyok, viszont kritizálom a Fidesz politikáját. Ilyen szempontból nem állok messze Magyar Pétertől, és ezt valószínűleg ő is tudta, amikor megkeresett. (…) Most is éppen egy próbáról érkeztem a Katonából, én ezt a két dolgot tudom egymás mellett kezelni az életemben. De engem az sem érdekel, ha egy időre a szakmámat el kell engednem, mert én tényleg azt érzem, hogy most van egy olyan időpillanat, amikor a haza mindenek előtt. Ami a csőben van, azt én most elégetem, mert azt érzem, minden eddigi kiállásom ehhez a forrponthoz vezetett, és erkölcsi kötelességem, hogy cselekedjek. Nem tudnék magammal elszámolni, gyáva emberként halnék meg, ha most én ebbe nem állnék bele.