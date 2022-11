Orbán: a finn NATO-csatlakozást nem kötjük össze az uniós forrásokkal

Twitteren reagált Orbán Viktor a finn miniszterelnök friss kijelentésére. A hvg.hu idézte Sanna Marin interjúját, amelyben a finn politikus azt mondta, hogyha „legközelebb találkozom Orbán Viktorral, egyenesen meg fogom tőle kérdezni, hogy a NATO-ratifikáció késleltetése összefüggésben van-e az uniós források befagyasztásával”. Hozzátette, bízik benne, hogy a magyar miniszterelnök nem kötné össze a két ügyet, mert Finnország sem tett így soha korábban.

Orbán erre reagált a Twitteren, amikor azt írta: barátjának tekinti őt, és határozottan tagadta, hogy bármikor is összekötnének bármilyen ügyet az uniós forrásokkal. „Ez más ügyek mellett Finnország NATO-csatlakozására is érvényes. A magyar kormány ezt támogatja, és az Országgyűlés napirendre tűzi a kérdést, ahogy megkezdődik a 2023-as ülésszak.”

1/2 Dear @MarinSanna, between true friends there is no need to ask to clear the air: Hungary has never linked and will never link any other issue to the matter of EU funds.

