Ítélet született a Bogdán László ideje alatt Cserdiben zajló költségvetési ügyben, a lényeg mégis titok marad

Jogerős született a Pécsi Járásbíróságon egy olyan ügyben, amely még a néhai Bogdán László polgármestersége alatt történt Cserdiben – írja a Népszava.

Az ítélet szerint Cserdi néhai polgármestere, Bogdán László 2018-ban szerződést kötött T. T. pécsi cégével arról, hogy vállalkozása rendezvényeket tart a baranyai faluban. Ezek a rendezvények azonban nem valósultak meg, az önkormányzat mégis 9,5 millió forint értékben számlát kapott T. T. cégétől. Végül a Pécsi Járásbíróság költségvetési csalásért 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte T. T.-t. A jogász végzettségű, középkorú férfit egy évre eltiltották gazdasági társaság vezetésétől. A verdikt a per pénteki előkészítő ülésén született meg, T. T. elismerte bűnösségét, s mivel az ügyészség nem fellebbezett a végzés ellen, az ítélet jogerőssé vált.

A Népszava emellett felidézi, hogy a számos kitüntetést kiérdemlő Bogdán László terve az volt, hogy épüljön meg a faluban egy, a környékbeli őstermelők zöldségét feldolgozó hűtőház. A falu pályázaton nyert is 300 millió forintot erre, ám a beruházás 2020-ban félkész állapotig jutva leállt, pedig a támogatás 80 százalékát már elköltötték. Cserdi egy kerékpárútra is kapott 265 milliót, ugyanakkor ezt pénzt az önkormányzat másra fordította. A lap emlékeztet arra is, hogy a két ügyben nyomozás is indult korábban.

A hűtőház esetében nem találtak bűncselekményre utaló jeleket, a kerékpárút dolgában viszont költségvetési csalás gyanújával folyt a vizsgálat. Utóbbit 2022 áprilisában Bogdán László halála miatt zárták le.

A Népszava leszögezi: Bogdán polgármestersége idején, a Cserdiben zajló beruházások több százmilliós költségvetési kárt okoztak, ám az, hogy mindez a szakszerűtlen gazdálkodás vagy valakik törvénytelen haszonszerzésének a következménye, sosem derül már ki.