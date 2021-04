Fekete-Győr András közös videót szeretne Orbán Viktorral

Amiben oltásra buzdítják az embereket. Hűvös fogadtatásra talált a javaslat.

„A Momentum miniszterelnök-jelöltjeként arra szólítom fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy közös videóban álljunk ki amellett, hogy minden magyar oltsa be magát! Ha fontos a kormánynak az oltási hajlandóság növelése, csináljunk úgy, mint egy normális, nyugati országban: politikai háborúzás helyett ösztönözzünk közösen a védőoltások beadására” – írja a Facebookon Fekete Győr András, aki egy videóban is kifejti gondolatait az összefogás szükségességéről. „Az oltásra regisztráltak száma ugyanis még mindig 4 millió alatt van, miközben a halálos áldozatok száma naponta több százzal nő. Nincs most ennél fontosabb nemzeti ügy. Tegyük félre a pártpolitikát, és mentsük meg közösen több ezer magyar életét” – javasolja a Momentum elnöke.

A Fidesz április 2-án a kampányt indított a baloldal oltásellenességéről, az ellenzék pedig hiába buzdítja folyamatosan oltásra az embereket, Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban kijelentette, hogy nem hisz nekik, és akkor is oltásellenesek. De a jelek szerint nem sikerül érdemben megvitatni az ellenzék azon javaslatát sem, hogy oltások kiterjesztése érdekében törölje el a kormány az oltási regisztrációt.