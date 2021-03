Elmarad a tömeges hétvégi oltás, de aki odamegy az oltópontra, azt lehet, hogy mégis beoltják

Pénteken, az utolsó pillanatban úgy döntöttek, elmarad 74 ezer krónikus beteg oltása a hétvégén. Az érintettek csütörtökön este SMS-ben kaptak behívót a kórházi oltópontokra, azonban sokszor hibásan: olyanok is kaptak értesítést, akiket korábban már beoltottak, volt, akit ráadásul másfajta vakcinával. Több embert pedig a lakóhelyétől akár 200 km-rel arrébb lévő oltópontra hívtak. Az oltási rendszer szarvashibáiról itt írtunk bővebben.

Az operatív törzs pénteki tájékoztatóján jelentették be, hogy a hétvégi tömeges oltás elmarad, délután pedig már az oltás elmaradásáról kaptak SMS-t az érintettek. Az RTL Klub Híradója szerint még ennél is furcsább a helyzet: péntek esti riportjuk szerint pénteken a kórházak is kaptak értesítést az országos kórház-főigazgatóságtól, melyből kiderült, hogy a vakcinákat mindenképp kiszállítják, hétvégére pedig telephelyenként, ügyeleti jelleggel 1-5 oltóhelyet kell biztosítsanak, ha esetleg olyan ember jelenne meg az oltóponton, aki nem értesült arról, hogy elmaradt az oltás.

A 444.hu szerint Twitteren bukkant is már fel beszámoló arról, hogy volt, aki fogta magát, és az eredeti SMS-ben megjelölt időpontra ellátogatva simán meg is kapta az oltását.