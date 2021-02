Újabb gyógyszergyártó kérte a vakcinája engedélyeztetését a WHO-tól

A Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár benyújtotta a sürgősségi felhasználás engedélyezésére az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) a koronavírus elleni egydózisú, a Janssen-Cilag International N.V. által gyártott potenciális védőoltását – olvasható a New Jersey amerikai államban működő vállalat honlapján pénteken.

A pénteken átadott adatok között szerepelnek a klinikai kísérletek során megállapított, a hatásossággal és biztonságossággal kapcsolatos ideiglenes eredmények is – olvasható a Johnson and Johnson közleményében.

A vállalat 2020 decemberében kötött elvi megállapodást a GAVI Vakcinaszövetséggel a kis és közepes jövedelmű országok védőoltással való ellátására a WHO kezdeményezésére létrehozott COVAX programmal. A Johnson and Johnson és a GAVI reméli, hogy rövidesen vásárlási szerződés megkötésére is sor kerül, amelynek keretében 2022-ben legfeljebb 500 millió adagot tudnak szállítani a Jannsen által gyártott védőoltásból a COVAX részére.

A Johnson and Johnson január végén közölte, hogy a koronavírus elleni potenciális védőoltásának a hatásossága eléri a 85 százalékot.

A WHO február 15-én hagyta jóvá sürgősségi felhasználásra az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett, Dél-Koreában és Indiában gyártott vakcinát. Előtte a Pfizer amerikai gyógyszergyár és a BionTech német biotechnológiai cég Comirnaty nevű védőoltása került fel az ENSZ egészségügyi szervezete által jóváhagyott oltóanyagok listájára.

A WHO közlése szerint a jóváhagyási eljárás keretében megvizsgálják az oltóanyagok biztonságosságát és hatásosságát, és csak az eljárás befejezése után szállíthat a COVAX a világ országainak a vakcinából. A WHO listájára való felkerülés meggyorsíthatja az egyes országok számára az importhoz és a vakcina alkalmazásához szükséges saját engedélyezési eljárását is.